Aude Vicente lidera visita de Operaciones del Licey a entrenamientos de MLB

El VP de Operaciones y gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, encabeza al grupo de integrantes del staff de los 24 veces campeones que visitan los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas.

Vicente se encuentra en el estado de Arizona junto a Fabio Herrera, Manuel Rodríguez y Gary Peralta.

Herrera, director de operaciones internacionales para los Reales de Kansas City, labora como director de operaciones de béisbol del Licey.

Rodríguez, director de operaciones internacionales de los Cachorros de Chicago, es el director de analítica mientras que Peralta, asistente del director de operaciones internacionales de los Cerveceros de Milwaukee, es el director de scout.

De su lado, en La Florida, se encuentran Rafael Mateo y Johnny Pérez.

Mateo, quien opera como scout internacional para la organización de los Marineros de Seattle, funge como director de planificación de los Tigres.

Pérez, quien ahora labora con los Reales de Kansas City, es el encargado de operaciones de béisbol del Licey.