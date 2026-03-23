Apostando por un nuevo estadio de béisbol

La efervescencia que provocó a lo largo de marzo los partidos del Clásico Mundial de Béisbol, jugados en Miami, Puerto Rico, Houston y Tokío, y previamente los partidos de exhibición y fogueo entre los Tigres de Detroit y la selección nacional, en el viejo Estadio Quisqueya, de Santo Domingo, demostraron, nueva vez, el gran poder de convocatoria, entusiasmo y asistencia que representa la pelota para los dominicanos y extranjeros.

Esta experiencia muestra, asimismo, la necesidad de tener los escenarios apropiados para que en presente inmediato se convierta el béisbol en el gran atractivo para visitar y poner a la República Dominicana en la mirada del mundo. Restaurantes, hoteles, diversos servicios turísticos sintieron de manera positiva el impacto inmediato del espectáculo del momento. Y lo disfrutaron.

Centenares de fanáticos, gente del pueblo, de todeos los niveles, acudieron al malecón de la capital para ver al equipo dominicano demostrar su poderío en el Clásico Mundial de Béisbol. Otros millares lo siguieron en restaurantes, bares, lugares públicos o desde televisores en sus casas y/o a través de plataformas de streaming. El país se paralizó. Todos estaban en béisbol. Y hasta hubo muchos que viajaron a presenciar, en vivo, los partidos en Miami, donde millares de visitantes exhibieron con orgullo gorras, banderas.

República Dominicana, la tierra que más peloteros de élite ofrece al mundo, podría aspirar a contar con instalaciones, como las norteamericanas, que también reciban espectáculos de ese nivel. Los cuadrangulares y el picheo ponen a vibrar a la gente. Las emociones llegan al éxtasis al ver las jugadas de las estrellas, como Juan Soto, Vladimir Guerrero Junior, Fernando Tatis Jr, Huáscar Brazobán, Albert Abréu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Agustín Ramírez, Austin Wells, Junior Caminero, Manny Machado, Ketel Marte, Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, entre otros.

Y uno se pregunta ¿qué nos hace falta para que ese orgullo, esas emociones, recorran el mundo desde nuestra República Dominicana?

En ese contexto ha resurgido la discusión sobre ls necesidad de un nuevo estadio en Santo Domingo, al más alto nivel de las exigencias del béisbol modeno.

Una Comisión Consultiva, creada por decreto presidencial, recibió el encargo de evaluar la viabilidad de levantar esa infraestructura en los terrenos donde hoy se encuentra el Estadio Quisqueya Juan Marichal y su entorno inmediato. Se dio, para ello, un plazo de seis meses para estudiar el proyecto y presentar conclusiones.

Ese período ya se completó y el tema permanece en la agenda pública, a punto de la decisión definitiva.

Parte frontal del vetusto Estadio Quisqueya Juan Marichal, desde 1955 el principal escenario del béisbol dominicano.

El impacto del turismo deportivo

Es que el turismo deportivo se ha convertido en un segmento relevante dentro de la industria turística global. Los visitantes requieren habitaciones de hoteles, restaurantes, transporte, comercio, servicios culturales, durante su estancia. Un gran negocio en favor del desarrollo nacional.

De hecho, con deportes como el golf esto ya es una realidad. Por ejemplo, Punta Cana recibe visitantes que vienen principalmente a vivir torneos de clase mundial. Con el béisbol hay tanto o más oportunidades de retorno de inversión.

República Dominicana posee, además, varios factores que pueden integrarse a ese mercado. Tiene una industria turística consolidada que ha llegado a recibir más de 12 millones de turistas en un año. Cuenta con una conectividad aérea amplia hacia las América, el Caribe y Europa, además de una ubicación geográfica que facilita el acceso desde diferentes mercados.

El talento de los peloteros dominicanos, con cinco inmortales en Cooperstown y otros en la lista por entrar, no deja ninguna duda del peso que tiene el país dentro de la industria global del deporte, en especial del béisbol.

En ese contexto, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha señalado que contar con instalaciones modernas facilita la posibilidad de organizar partidos de temporada regular y etapas del Clásico Mundial en el país.

Un estadio moderno puede actuar, entonces, como ancla de un desarrollo urbano que articule distintos servicios alrededor del entretenimiento deportivo: hoteles, áreas comerciales, espacios públicos, gastronomía y actividades culturales. Una integración que permita que el turismo deportivo funcione de forma recurrente y no únicamente en eventos aislados.

Un nuevo, moderno y bien planificado estadio

El Estadio Quisqueya es una estructura construida a mediados del siglo pasado, con criterios de diseño y uso que responden a otra época y otras necesidades. El paso del tiempo ha generado limitaciones visibles en accesibilidad, circulación, seguridad, áreas de servicio y experiencias del espectador.

Un estadio nuevo abriría las puertas a un diseño integral, o sea, que contemple seguridad, servicios, hospitalidad, áreas comerciales y flexibilidad para múltiples actividades deportivas y artísticas.

La construcción de una infraestructura de este tipo suele desarrollarse mediante alianzas entre el Estado y actores inversionistas. En las últimas décadas, estadios como Truist Park, en Atlanta, el Globe Life Field, en Texas, o el Petco Park, en San Diego, California, han sido ejemplos exitosos de colaboración pública y privada y, además, de renovación urbana.

Ese modelo permitiría atraer inversión hacia un activo que genere actividad económica constante. La operación del estadio, la organización de eventos y el movimiento turístico asociado pueden traducirse en empleos directos e indirectos, además de dinamizar el comercio en su entorno urbano.

En un momento marcado por la atención que generó el Clásico Mundial de Béisbol, la discusión sobre la necesidad de un futuro y moderno estadio de béisbol en Santo Domingo adquiere una dimensión que va más allá del terreno de juego.

Es momento de que el país que ha producido generaciones de peloteros profesionales evalúe ahora cómo acompañar ese talento con espacios capaces de recibir los grandes eventos del deporte contemporáneo.