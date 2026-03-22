Proyectando la temporada 2026, los Padres de San Diego tuvieron mucho movimiento durante el invierno, firmaron a muchos jugadores de segunda que estaban disponibles, tal vez con fines de fortalecer su banca, porque tienen casi todas sus posiciones definidas.

Veamos detalles de esta franquicia, que siempre maneja buen dinero, buena asistencia, pero con resultados deportivos medianos.

HISTORIA: Los Padres nacieron en 1969 como parte de una expansión que incluyó a los Expos de Montreal. Solo dos veces han asistido a la Serie Mundial, y en ambas ocasiones han sido derrotas: 1984 por los Tigres de Detroit y 1998 por los Yanquis de Nueva York.

El año pasado tuvieron marca de 90-72, la segunda mejor de la División Oeste, quedando detrás de los Dodgers. En su primer play off fueron eliminados por Chicago Cubs en una serie de 3-2.

EL MÁNAGER: El club tiene innovación relevante para el 2026, empezando por el mánager. Le dieron pacto de 3 años a un ex lanzador de Grandes Ligas llamado Craig Stammer, quien estará debutando. ¿De dónde salió? De la propia organización, pues estaba laborando en su cuerpo técnico y en operaciones de béisbol.

Sucede que Stammer lanzó para los Nacionales de Washington y los propios Padres, siendo su última campaña tan cerca como 2022. (En un juego de 2019, actuando por San Diego ante Washington, le pegaron 4 jonrones seguidos). Se quedó en el equipo en distintos roles, y ahora le dan el puesto de mánager. Tiene 43 años de edad.

LAS ESTRELLAS: San Diego tiene algunos buenos pitchers en su rotación, como Yu Darvish, Michael King, Nick Pivetta, Joe Mosgrove intentando regresar de una cirugía. Están Germán Vásquez, Walker Buehler y el dominicano Randy Vásquez. Su cerrador es Mason Miller (el que hizo el último out a Dominicana, ayudado por el árbitro). Y en el relevo está el zurdo RD Wandy Peralta, además de Johny Brito.

Sus jugadores estrellas son Manny Machado y Fernando Tatis Jr., ambos con pactos de más de 300 millones, y en los jardines Jackson Merrill, Ramón Laureano, además de Nick Castellanos, reciente dejado libre por Filadelfia. Está también Miguel Andújar, a ver qué sucederá con su persona.

San Diego tiene el talento para aspirar nuevamente a un 2do. lugar, porque será bien difícil caerle atrás a los Dodgers.

ARIZONA DIAMONDBACKS

Torey Lovullo asiste a su décima temporada como mánager de Arizona, equipo que tiene su sede en Phoenix. En su historia, este club nació en 1998 y tan pronto como 2001 se proclamó campeón de Serie Mundial venciendo a los poderosos Yanquis. Además, hace solo dos años, en 2023, volvieron al clásico de octubre, perdiendo de Texas Rangers.

PITCHEO: La rotación de Arizona tiene gente experimentada y buenos brazos, como Merrill Kelly, Zac Gallen, el venezolano Eduardo Rodríguez (que inició el juego decisivo para Venezuela en el clásico), Brandon Pfaad, y está lesionado a largo plazo Corbin Burnes.

LO NUEVO: El club firmó al dominicano Carlos Santana, de 40 años, para la primera base y designado, y también estará allí Nolan Arenado, el tercera base ex de San Luis. Ketel Marte y Geraldo Perdomo cuidan la segunda y el short, y en los jardines tienen buen personal, el cubano Lourdes Gurriel, Alek Thomas y Corbin Carroll.

En el club están Junior Fernández, pitcher RD, Jonathan Loáisiga, ex yanqui, y Wellington Cepeda regresa como coach de bulpen.

¿Proyección? Arizona tuvo marca de 80-82 en 2025 y buscarán mejorar algo en 2026. Si pasan de 85 triunfos, serán muy felices.

OTRAS NOTAS DE MLB.-

.- El lanzador Cristopher Sánchez se convierte en hombre rico con un pacto de US$107 millones con los Filis, su club de 5 años desde que llegó a MLB en 2021. El año pasado Sánchez convenció a todos de que era una realidad con marca de 13-5 y 2.50, más 212 ponchados en 202 innings y solo 171 hits permitidos. Está en su momento, tiene 29 años de edad, así que los Filis aprovechan esa juventud.

.- El colega Luichy Sánchez me pasa la nota de Jeimer Candelario, que está en los entrenamientos de los Angelinos. Busca ganarse un puesto en el roster, batea de 45-11 para .239, con 4 jonrones y 10 empujadas, siendo líder del club en estos departamentos. Candelario, de 32 años de edad, tuvo un invierno tímido con los Toros del Este.

.- El lanzador Luis Gil quedó fuera de rotación de los Yanquis, y dicen que lo usarán en la segunda semana del mes de abril. Ellos tienen una “joyita” nueva llamada Ryan Weathers, un zurdo procedente de los Marlins.