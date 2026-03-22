Con mina de talento, arranca Torneo Nacional de Pequeñas Ligas

Con la participación de cientos de niños de todo el país fue inaugurado oficialmente el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas de la Academia La Javilla dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

"Lo que vemos ahí en el terreno es una mina de talento, futuros peloteros de Grandes Ligas", gritó John Carmona, presidente de la Academia La Javilla.

El acto fue conducido por el periodista deportivo Franklin Mirabal y contó con la presencia de invitados especiales.

Todo comenzó con el llamado de los equipos y luego se cantó el Himno Nacional.

En pantalla gigante se presentó la rueda de prensa donde se anunció el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas.

Luego los mejores momentos de la visita de los niños a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Y posteriormente un resumen del reconocimiento especial a periodistas deportivos que apoyan a los niños.

El juramento deportivo estuvo a cargo del pelotero Justin Santana.

La primera bola la lanzó Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte, el bateador de honor fue Fernando Geraldino, ejecutivo de Seaboard y el catcher fue Diógenes de la Cruz, en representación del Comisionado de Béisbol, Junior Noboa.

Al final se produjo un tremendo show con las mascotas de LIdom y los niños aprovecharon para cantar, bailar y tirarse fotos.

Desde este lunes y hasta el sábado, desde las 10 de la mañana, podrás seguir cada juego por CDN Deportes y el canal de YouTube de la Academia La Javilla.

Se está compitiendo en las edades de 13-14 años con proyección de firmar para el 2028.