Yankees y Azulejos con mayor ambición tras banderines recientes

El Este de la Liga Americana no ha producido un campeón de la Serie Mundial desde 2018, lo que iguala la sequía más larga en la historia de esta poderosa división.

El gran salto casi llegó el año pasado, cuando los Azulejos de Toronto ganaban por dos carreras en la octava entrada del séptimo juego de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles reaccionaron para ganar en 11 entradas — el segundo año consecutivo en que derrotaron a un equipo del Este de la Americana, después de despachar a los Yankees de Nueva York en el Clásico de Otoño de 2024.

Los Azulejos y los Yankees están de vuelta para perseguir otra vez un campeonato, y tanto Boston como Baltimore tienen el potencial de ser muy buenos. Es una división con dinero y poder (si, hablamos de Aaron Judge) y quizá este año eso se traduzca en un título de la Serie Mundial.

Cómo se perfilan

1. Yankees. La edición de 2026 se parecen mucho a la versión de 2025. De los 26 jugadores activos del roster de la Serie Divisional de la Liga Americana, todos regresan excepto un par de relevistas que se fueron como agentes libres para firmar con los Mets: Devin Williams y Luke Weaver. Judge sigue siendo el bate más imponente del béisbol y, en el montículo, Nueva York cuenta con un impulso gracias al regreso de Gerrit Cole, quien se perdió la temporada pasada tras una cirugía Tommy John. El mánager Aaron Boone prevé que Cole haga su debut de temporada a finales de mayo o a inicios de junio. Carlos Lagrange, un derecho dominicano que cumple 23 años en mayo, podría tener impacto en algún momento. Terminó la temporada pasada en Doble-A e impresionó durante los entrenamientos de primavera con una recta que promedió 100.2 mph y alcanzó 103.1 mph.

2. Azulejos. Fue una temporada mágica en Toronto, hasta los últimos innings de la Serie Mundial. Bo Bichette ya no está en ese equipo, pero Toronto sumó a Dylan Cease a la rotación y al infielder Kazuma Okamoto al cuadro interior. Una gran incógnita es qué tan bien el derecho Kevin Gausman y el jardinero George Springer mantendrán su producción en la mitad de sus 30. Ambos fueron bastante buenos en 2025, y el toletero Vladimir Guerrero Jr. está en su plenitud. Trey Yesavage fue una figura revelación en la postemporada el año pasado, pero el derecho de 22 años ahora lidia con problemas en el hombro.

3. Medias Rojas- Hubo mucho drama en Boston el año pasado — la llegada de Alex Bregman, la salida del dominicano Rafael Devers — pero al final fue la mejor temporada de los Medias Rojas desde 2021. El zurdo Garrett Crochet estuvo excelente en su primer año en Boston, y ahora los Medias Rojas han añadido a su rotación a otro zurdo impresionante: el venezolano Ranger Suárez. La temporada de debut de Roman Anthony en los jardines fue un éxito, pero Boston no pudo retener a Bregman por más de una campaña. Los Medias Rojas esperan que aparezca la versión saludable de Trevor Story del año pasado, y no la que jugó poco en las dos temporadas anteriores.

4. Orioles. Tres años después de superar las 100 victorias, Gunnar Henderson, Adley Rutschman y el resto del núcleo joven —aunque ya no tan joven como antes— de Baltimore enfrentan presión para repuntar tras terminar en el último lugar en 2025. Los Orioles por fin hicieron una gran contratación de agente libre, al sumar al toletero Pete Alonso, pero la gran pregunta es si el pitcheo mejorará después de que Baltimore canjeó al que alguna vez fue su principal prospecto Grayson Rodriguez, y añadió a Shane Baz y Chris Bassitt. Temporadas completas de Kyle Bradish y Trevor Rogers en el montículo también podrían ayudar. Volver a la cima en esta división es una subida difícil, pero incluso un cuarto lugar podría meter a los Orioles en la pelea por un comodín.

5. Rays. Tampa Bay no ha tenido tres temporadas perdedoras consecutivas desde 2014-17, pero ahora corre el riesgo de que eso ocurra. Tuvieron mala suerte la temporada pasada, al terminar 77-85 pese a un diferencial de carreras de +31, y subestimarlos —en particular su capacidad para armar un cuerpo de lanzadores— es peligroso. Pero los últimos dos años han mostrado que rendir por encima de lo esperado no es una certeza para esta franquicia. Shane McClanahan, quien no ha lanzado en dos años, ha tenido algunos momentos alentadores en los entrenamientos de primavera este año, y su regreso es crucial después de que Tampa Bay canjeó a Baz dentro de la división. Los Rays también traspasaron al habitual del cuadro interior Brandon Lowe a Pittsburgh.

En recuperación

Con tantos equipos potencialmente buenos en una misma división, la salud podría desempeñar un papel importante para determinar el orden final. Además de Cole, los Yankees esperan al zurdo Carlos Rodón, de quien se espera que regrese en algún momento de abril tras una cirugía en octubre para retirar cuerpos sueltos del codo de su brazo de lanzar. El campocorto de Nueva York Anthony Volpe probablemente no regresará antes de mayo mientras se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo.

Yesavage y McClanahan son jugadores a seguir mientras vuelven de sus lesiones. El cuerpo de lanzadores de Baltimore luce más saludable que el año pasado, pero los Orioles lidian con lesiones de los infielders Jackson Holliday y Jordan Westburg.