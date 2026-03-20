Wilyer Abreu, 5to. con grand slam y H4 dentro del terreno

En los últimos 125 años, Wilyer Abreu, el lunes 30 de junio del 2025 en el Fenway Park, de Boston, disparó dos jonrones uno en el quinto inning, el cual fue dentro del parque frente Joe La Sorsa y un grand slam en el octavo contra Connor Phillips, para ser parte de la victoria de Boston 13 – 6 sobre Cincinnati. Este hecho convirtió al jugador Abreu en el quinto de la historia en realizar esta extraña hazaña.

El más reciente en alcanzar este hecho había sido Roger Maris 67 años atrás, el domingo 3 de agosto de 1958, jugando para Kansas City frente a los Senadores de Washington.

En la tercera entrada, Maris disparó el jonrón dentro del terreno y el grand slam en el sexto acto ambos batazos contra Russ Kemmerer.

Jim Tabor, de los Medias Rojas de Boston, registró tres vuelacercas uno de estos dentro del parque y otro fue con los sacos repletos, el martes 4 de julio de 1939 frente a los Atléticos de Filadelfia. Otro de este grupo de cinco en registrar esta combinación de jonrón en el terreno y grand slam en el mismo encuentro es Charlie Gehringer, de los Tigres de Detroit, el lunes 4 de agosto de 1930 contra los Medias Blancas. Mientras que el miércoles 4 de julio de 1923, Everett Scott, de los Yankees fue el primero en alcanzar esta proeza desde 1900.