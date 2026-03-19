Yo viví el Clásico Mundial muy intensamente

Dicen que la expectativa es una promesa que rara vez se cumple por completo. En mi caso, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompió esa regla: lo que imaginé antes de viajar era grande, pero lo que viví terminó siendo inmensamente superior.

Debo decir primero que no estuve solo. Compartí esta experiencia con Pedro Briceño, Enriquillo Billini, Saulo Mota y Javier Flores, compañeros del Listín Diario con quienes el trabajo dejó de ser rutina.

Fuimos con la misión clara de cubrir cada paso del equipo dominicano, pero también dar cobertura integral al evento completo, especialmente desde loanDepot Park, sede tanto del conjunto criollo y también de Israel, Países Bajos, Nicaragua y el hoy campeón, Venezuela.

El trabajo, lejos de limitarse a una sola plataforma, fue un ejercicio constante. Cubrir para el impreso, alimentar el digital y mantener vivas las redes sociales implicó sin lugar a dudas dar la milla extra, pero no pesaba.

Llegábamos al estadio a las 8:00 de la mañana durante la fase de grupos -cuando se disputaban dos partidos diarios- y saliamos pasada la medianoche, luego de la última rueda de prensa. No era un sacrificio, sino una inmersión total en el evento. Entendimos que el Clásico no se limita a nueve entradas, ni a solo el partido de nuestro país.

En lo personal, uno de los mayores regalos fue el contacto humano. Compartir con colegas de distintas culturas amplió la mirada de este oficio. En ese recorrido, tuve el honor de saludar a figuras que durante años he admirado desde la distancia, como Jon Heyman, Jeff Passan, Bob Nightengale y el dominicano Ernesto Jerez. Pero más allá de los nombres reconocidos, me llevo amistades genuinas, como las construidas con Levi Luna y Reyes Ureña, colegas nicaragüenses que hicieron del trabajo una experiencia compartida, y que en momentos determinados, también ayudaron.

Los periodistas Jeff Passan y Moisés Mejía

En el terreno, el espectáculo fue simplemente irrepetible. Ver en un mismo escenario a talentos como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Paul Skenes, Juan Soto, Ronald Acuña Jr., entre otros, todos en el mejor momento de sus carreras, no solo confirma el nivel del torneo, sino que valida su esencia: reunir lo mejor del béisbol en su punto más alto. Y para mí, un sueño hecho realidad.

Y si hay un protagonista silencioso, ese es el estadio. El loanDepot Park, parque que usualmente no se llena en la temporada regular de Grandes Ligas, cobra vida cuando juegan República Dominicana y Venezuela. La estructura se mantiene igual, pero el ambiente es totalmente diferente, pues se vuelve caribeño, es decir, vibrante. Es un pedazo de nuestras islas trasladado a Miami. Aunque, como todo, no es perfecto. La oferta de comida es amplia en lo rápido, pero limitada para quienes buscan opciones más saludables.

Al final, más allá de las coberturas, los nombres y las historias, hay algo que no se puede cuantificar: ver a tu país competir. Cubrir a República Dominicana en un escenario como este no tiene precio. Es una experiencia que todo periodista deportivo debería vivir al menos una vez, porque hay emociones que no se pueden narrar completamente, solo se entienden cuando se sienten.