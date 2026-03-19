Profar se perderá toda la temporada tras resolverse apelación por segundo positivo

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, se perderá la temporada y la postemporada de 2026 después de que se resolviera su apelación de una suspensión de 162 juegos impuesta por las Grandes Ligas de Béisbol por un segundo control antidopaje fallido, informaron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el proceso.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato el jueves porque no se ha hecho ningún anuncio.

El 3 de marzo se anunció la suspensión y Profar pidió inicialmente al sindicato de jugadores que presentara una queja para apelar ante el árbitro independiente del béisbol, Martin F. Scheinman. La sanción se produjo después de que Profar diera positivo por testosterona exógena y sus metabolitos, es decir, testosterona que no fue producida por su cuerpo.

Mientras que las apelaciones se realizan antes del anuncio de la sanción por una primera infracción, se llevan a cabo después del anuncio en el caso de positivos posteriores.

Profar, elegido al Juego de Estrellas en 2024, fue suspendido por 80 juegos el 31 de marzo del año pasado tras un resultado positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento gonadotropina coriónica (hCG), una hormona que ayuda a la producción de testosterona.

“Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB”, expresó en ese momento en un comunicado.

Profar perderá su salario de 15 millones de dólares de este año como parte de un contrato de 42 millones de dólares por tres años, vigente hasta 2027. Perdió la mitad de su salario de 12 millones de dólares en 2025 debido a la suspensión inicial.

Se esperaba que fuera el bateador designado principal de los Bravos y quizá bateara segundo, detrás de Ronald Acuña Jr.

El mánager de primer año de los Bravos, Walt Weiss, ha tenido casi un mes para ajustar sus planes. Weiss ha recordado que los Bravos ganaron la Serie Mundial de 2021 después de perder a Acuña por una lesión de rodilla.

“La moraleja de la historia es que probablemente saldrá algo bueno de las malas noticias. Simplemente tiende a suceder así”, indicó Weiss el 4 de marzo. “Alguien va a dar un paso al frente, alguien va a tener una oportunidad. En 2021, el día que perdimos a Ronald, nadie elige esa opción. Y nadie está eligiendo esta opción. Pero, ¿saben qué? De verdad creo que algo bueno saldrá de esto”.

Los Bravos difundieron un comunicado el 4 de marzo en el que señalaron que estaban “increíblemente decepcionados” por el control antidopaje fallido.

“Nuestros jugadores reciben educación de manera constante sobre el Programa (de Prevención y Tratamiento de Drogas de MLB) y las consecuencias si se determina que lo han infringido. Los Atlanta Braves apoyan plenamente el Programa”, afirmó el club.

En su regreso tras la suspensión del año pasado, Profar conectó un jonrón el 2 de julio y terminó con un promedio de .245, 14 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 80 juegos. Bateó para .280 en 2024, cuando estableció máximos de su carrera con 24 jonrones, 85 carreras impulsadas y un OPS de .839.

Profar dijo al inicio de los entrenamientos de primavera que se sometió a una cirugía por hernia deportiva en noviembre, lo que requirió un tiempo de recuperación de seis semanas. Apareció en cuatro juegos de pretemporada este año, con 3 hits en 10 turnos y tres carreras impulsadas.