MLB pacta con la comisión federal de apuestas predictivas, se asocia con Polymarket

Las Grandes Ligas se asociarán oficialmente con Polymarket y alcanzaron un acuerdo con la comisión federal que supervisa los mercados de predicción para colaborar en asuntos de integridad.

MLB anunció en un comunicado el jueves que tiene un memorando de entendimiento con Michael S. Selig, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), para “proteger aún más la integridad del béisbol garantizando una respuesta rápida a los incidentes y anticipando con mayor solidez las tendencias emergentes”.

Los mercados de predicción han generado inquietud en las ligas deportivas de Estados Unidos, que buscan combatir problemas relacionados con las apuestas deportivas legales. Mientras que las casas de apuestas deportivas legales deben cumplir regulaciones establecidas por los estados, los mercados de predicción han sostenido que sus operaciones —llamadas contratos de eventos— son mercados de derivados y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción de la CFTC.

Hace un año, MLB envió una carta a la comisión en la que pedía fuertes protecciones de integridad.

“Los nuevos acuerdos que hemos establecido con Polymarket y la CFTC son pasos imprescindibles para gestionar de manera proactiva el nuevo y rápidamente creciente espacio de los mercados de predicción”, expresó Rob Manfred, el comisionado del béisbol, en un comunicado. “Proteger la integridad del juego en el terreno es nuestra máxima prioridad. Al participar en esta comunidad, podemos trabajar juntos para crear límites claros con el objetivo de mitigar riesgos, al tiempo que ofrecemos oportunidades de participación para los aficionados”.

Con esta asociación, la empresa y corredores de Polymarket recibirán acceso exclusivo a los logotipos de MLB para usarlos dentro de sus productos de mercados de predicción. Polymarket también obtendrá acceso a datos oficiales de la liga a través de Sportradar, el distribuidor global exclusivo de datos de MLB para los mercados de predicción.

Según los términos del memorando, MLB y la CFTC acordaron compartir información relacionada con la integridad del béisbol profesional y los mercados de predicción vinculados. La información compartida será tratada de manera confidencial. Los representantes designados se reunirán con regularidad.

“Nos hemos comprometido a trabajar juntos para proteger la integridad y la resiliencia de los mercados de predicción relacionados con el béisbol profesional”, escribió Selig en la red social X. “A través de esta asociación, la @CFTC está bien posicionada para sumar herramientas adicionales para proteger nuestros mercados contra el fraude, la manipulación y otros abusos. Gracias a @MLB y al comisionado Manfred por trabajar con nosotros para proteger la integridad de estos mercados en crecimiento”.

MLB señaló que quiere relaciones de integridad con todas las demás bolsas de mercados de predicción que ofrezcan contratos de béisbol. A esas bolsas se les exigirá contar con las protecciones de integridad necesarias en sus reglamentos individuales.

El rápido crecimiento de la oferta deportiva en los mercados de predicción ha brindado a las ligas otra oportunidad de ingresos, al tiempo que también ha provocado preocupaciones sobre la regulación de los mercados de predicción.

Los mercados de predicción ofrecen la posibilidad de apostar sobre el resultado de eventos futuros. Las operaciones se realizan como apuestas simples de sí o no.

La NHL anunció en octubre que había alcanzado acuerdos de asociación plurianuales con Polymarket y Kalshi, otra importante plataforma de mercados de predicción. La MLS —la liga de fútbol en la que Lionel Messi milita con Inter Miami— anunció una asociación con Polymarket el 26 de enero.

Giannis Antetokounmpo, estrella de los Bucks de Milwaukee de la NBA, anunció el mes pasado que se convirtió en accionista de Kalshi.

MLB realizó una presentación sobre los mercados de predicción durante sus reuniones de propietarios en Florida el mes pasado.