Los jugadores con vestirán otra chaqueta en la LIDOM

A pocos meses de que inicie el béisbol profesional de la República Dominicana, ya se siente su cercanía.

Con la implementación de la agencia libre en 2023, la pelota criolla no descansa. Al término de la Serie del Caribe, los equipos ponen en práctica sus planes para adquirir nuevos talentos y fortalecer sus filas.

El 15 de febrero comienza de manera formal el proceso, y los equipos que poseen los derechos de los peloteros cuentan con un período de exclusividad que se extiende hasta el 15 de marzo.

Solo pueden ser agentes libres los jugadores con 65 semanas o más de servicio en el roster activo. El equipo que contrata a un pelotero obtiene dos temporadas de control, con una opción —de mutuo acuerdo— para una tercera campaña.

Además, los jugadores pueden acudir al arbitraje salarial si la oferta para ese tercer año no resulta satisfactoria.

Estos son los peloteros que vestirán una nueva casaca:

Águilas: Son el equipo con más movimientos en la temporada muerta. Se integran Jasson Domínguez, Wilkin Ramos, Luis Liberato, Jonathan Aro, Diógenes Almengó, Rafael Dolis, Yolvin Silven y Kenyi Pérez.

Escogido: El equipo bicampeón parece no querer detener su dominio en la liga. Se refuerza con Michael De La Cruz, Vidal Bruján, Radhames Liz y Marco Hernández.

Licey: Los azules se han mostrado tímidos en la agencia libre. Solo han adquirido los servicios de Andretty Cordero.

Gigantes: El club francomacorisano también ha sumado nombres importantes. A los Potros se integran Richard Rodríguez, Ronel Blanco, Enoli Paredes y Arístides Aquino.

Estrellas: Los orientales, que no lograron avanzar a la postemporada la pasada campaña, también han sido discretos en sus movimientos. Solo han adquirido al jardinero Jerar Encarnación.

Toros: La escuadra del Este, al igual que las Águilas, ha estado muy activa en la temporada muerta. Agregó a Dawel Lugo, Phillips Valdez, Julián Fernández y Pedro Severino.

Cabe destacar que, previo a la agencia libre, las Águilas, Estrellas y Leones hicieron un cambio que llevó a Domínguez y a Ramos, a las Águilas, Encarnación a las Estrellas y Brujan a los Leones.