Club Deportivo Centro iniciará el próximo sábado tradicional sotfbol

El Club Deportivo Centro dará inicio este sábado 21 de marzo a su tradicional torneo 74 aniversario, el cual estará dedicado al meritorio socio Luis Peña Almánzar, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria de 50 años ligado a la institución.

Peña Almánzar ha sido parte fundamental de la entidad, destacándose como jugador en los torneos internos y como integrante del seleccionado de la liga, dejando una huella de compromiso, entrega y compañerismo que hoy es valorada por toda la familia del softbol.

La Liga Centro, histórica institución softbolística del país, se honra con esta dedicatoria a un socio que ha sabido compartir y aportar al crecimiento de la organización a lo largo de los años.

El acto inaugural está pautado para las 5:00 de la tarde, con un programa protocolar que contará con la presencia de invitados especiales, socios y jugadores de los tradicionales equipos Contentos, Alegres y Felices.

Las actividades se desarrollarán en el estadio Freddy Vallejo, miembro fundador e Inmortal del Deporte Dominicano, escenario habitual de esta liga y símbolo de su historia.