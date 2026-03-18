MLB podría considerar un Clásico Mundial de Béisbol a media temporada

Tras establecer récords de asistencia y de audiencia en transmisiones, el Clásico Mundial de béisbol regresará en 2029 o 2030 y, en algún momento futuro, podría trasladarse a mitad de temporada, cuando sería menos probable que los clubes restrinjan a los jugadore s.

Desde la creación del Clásico en 2006, se ha disputado durante los entrenamientos de primavera. Las reglas del torneo incluyen restricciones de conteo de lanzamientos, y los equipos pueden exigir límites más estrictos o negar a los jugadores el permiso para participar.

“Obviamente tenemos compromisos con Fox en lo que respecta al Juego de Estrellas a mitad de temporada hasta 2028. A medida que el juego sigue evolucionando, hemos hablado de torneos de mitad de temporada en general. Y, ciertamente, si decidiéramos tomarnos en serio esto, lo de un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal”, indicó el comisionado Rob Manfred el miércoles durante una entrevista con The Associated Press.

el interés por el clásico sigue creciendo

El Clásico de este año atrajo a 1.619.839 aficionados en 47 juegos, un aumento del 24% respecto del máximo anterior de 1.306.414 en 2023. El torneo inicial en 2006 atrajo a 740.451 en 39 juegos.

El enfrentamiento más visto de 2006 fue la victoria de México sobre Estados Unidos en la segunda ronda, con 2,46 millones en ESPN.

El juego más visto de este año hasta el domingo fue la victoria de Estados Unidos en semifinales sobre República Dominicana, con 7,37 millones en FS1 y Fox Deportes. Eso superó el máximo anterior de 5,2 millones para la final de 2023 en FS1, Fox Deportes y los servicios de streaming de Fox Sports. Aún no están disponibles las cifras de la final del martes.

“No se parece en nada a donde empezamos en 2006. Este, siento que llegó a un nivel diferente. Establecimos un récord de asistencia después de los primeros juegos. Para cuando llegamos a las semifinales y la final, ya era todo ganancia”, dijo Manfred.

el efecto ohtani ha sido clave

Que Shohei Ohtani ponchara a Mike Trout, su entonces compañero de los Angelinos de Los Ángeles, para el último out del Clásico de 2023 fue un momento decisivo. Un deporte que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX tardó hasta el siglo XXI en establecer una competencia verdaderamente global.

“El Clásico es como un trampolín para el resto de nuestros esfuerzos internacionales”, declaró Manfred. “Te da una especie de piedra angular desde la cual trabajar en términos de construir relaciones comerciales a largo plazo con patrocinadores, emisoras y demás”.

Los aficionados de países apasionados por el béisbol como Japón, República Dominicana y Venezuela han seguido de cerca el torneo desde su creación. Japón tiene tres títulos, mientras que República Dominicana y Venezuela han ganado una vez cada uno.

Estados Unidos también tiene apenas un título, en 2017, pese a utilizar este año un roster de estrellas encabezado por el capitán Aaron Judge, Bryce Harper y Paul Skenes. Judge fue designado capitán de Estados Unidos en abril pasado y su compromiso temprano impulsó a que otras figuras se sumaran.

Judge calificó a las multitudes del Clásico como “más grandes y mejores que las de la Serie Mundial”. La marcha de Italia hasta las semifinales este año despertó el interés por el béisbol en un país loco por el fútbol, aunque los juegos comenzaran en plena madrugada.

“Les dije a los muchachos que ellos son los campeones de este torneo. Revolucionaron Italia. Pusieron otro deporte en el mapa”, afirmó el mánager de Italia, Francisco Cervelli, tras la eliminación de los Azzurri a manos del eventual campeón Venezuela.

Un torneo a mitad de temporada probablemente haría que menos estrellas declinaran participar o fueran frenadas. Tarik Skubal, ganador de los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana, acordó con Detroit estar limitado a una sola aparición, y Estados Unidos abrió la final con Nolan McLean, un novato de 24 años. Estados Unidos perdió 3-2 ante Venezuela, que remontó en la novena entrada contra Garrett Whitlock para ganar su primer título.

El cerrador Mason Miller fue reservado por DeRosa, quien prometió a los Padres de San Diego que solo sería utilizado en una situación de salvamento.

“Ciertamente, si se trasladara a mitad de temporada, no creo que hubiera ningún ‘no’ para competir en él”, dijo DeRosa.

¿podrían ser los juegos olímpicos lo próximo?

MLB y el sindicato de jugadores negocian la participación de peloteros de Grandes Ligas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo de béisbol de seis naciones, que incluye a Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, se disputaría durante una pausa extendida del Juego de Estrellas. Ese evento podría influir en la decisión sobre cuándo se jugará el séptimo Clásico.

MLB y el sindicato de jugadores tienen participaciones accionarias iguales, las mayores dentro del Clásico, mientras que Nippon Professional Baseball, la Korea Baseball Organization y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol poseen participaciones minoritarias.

“El tema para nosotros es si lo hacemos en el 29 o en el 30, ¿tres años o cuatro años? Hoy estoy recibiendo muchos correos de gente que dice que no los hagamos esperar cuatro años más para esto. Sí creo que un ciclo de tres o cuatro años probablemente sea lo adecuado para el evento. El calendario va a depender de lo que hagamos respecto de esfuerzos internacionales relacionados”, destacó Manfred.

“Sigo siendo optimista con los Juegos Olímpicos y, obviamente, si jugamos en los Juegos Olímpicos, hay poco tiempo desde julio del 28 hasta la primavera del 29, y eso es algo que tendremos que tomar en cuenta. No digo que sea determinante para el resultado, pero es algo en lo que tendremos que pensar”, remarcó.