Maikel García fue el MVP, Wells y Tatis Jr. integran el All-Star del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela derrotó a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, asegurando la primera victoria del país y cerrando un torneo para la historia.

Al concluir el torneo, se anunció el equipo Todos Estrellas, con votos de un panel global de locutores y medios de comunicación que han cubierto el evento, así como de anotadores oficiales. Se seleccionaron nueve jugadores de posición (uno para cada posición), junto con tres lanzadores.

Receptor: Austin Wells, República Dominicana Estadísticas clave: 2 HR, 1.086 OPS

El receptor de los Yankees tuvo un torneo memorable con una alineación dominicana con un notable poder estelar. Su mayor hit fue un jonrón de tres carreras en cuartos de final que resultó en una victoria por regla de carrera por 10-0 sobre Corea.

Primera base: Luis Arraez, Venezuela

Estadísticas clave: .308 de media al bate, 1.059 OPS, 10 carreras impulsadas

Arraez fue una chispa durante todo el torneo e incluso incorporó un poder poco característico. En una victoria en la fase de grupos contra Israel, Arraez conectó dos jonrones, conectó dos dobles y remolcó cinco carreras.

Segunda base: Brice Turang, Estados Unidos Estadísticas clave: .364 de media al baño, 4 2B

Turang quizá no era tan conocido como algunos de sus compañeros superestrellas de Estados Unidos, pero fue una pieza clave en el torneo, logrando ocho hits en 22 turnos al bate.

Tercera base: Maikel García, Venezuela (MVP)

Estadísticas clave: .385 de media bate, 10 hits

El segundo bateador número 2 de la alineación venezolana, García lideró a todos los bateadores con 10 hits, ninguno más grande que su hit ganador contra Italia en la séptima entrada de las semifinales contra Italia. El joven tercera base se llevó el premio al MVP.

Campo corto: Ezequiel Tovar, Venezuela

Estadísticas clave: .471 de media bate, 8 hits

Tovar no fue titular en el primer partido de Venezuela en la fase de grupos, pero forzó el partido con tres hits en su primera apertura contra Israel y registró otros tres hits (dos dobles) en una victoria clave en cuartos de final contra Japón.

Jardinero: Roman Anthony, Estados Unidos Estadísticas clave: .920 OPS, 2 HR

Anthony, que fue incorporado a la plantilla de USA tras la lesión de Corbin Carroll, aprovechó al máximo su oportunidad. El joven de 21 años conectó un par de jonrones, incluido el jonrón que puso por delante a la República Dominicana en semifinales.

Jardinero: Fernando Tatis Jr., Dominicana

Estadísticas clave: 1,238 OPS, 2 jonrones, 11 carreras impulsadas

Tatis fue el primer bateador de una alineación dominante, conectando múltiples jonrones, impulsando 11 carreras y recibiendo seis bases por bolas como abridor de la mesa.

Jardinero: Dante Nori, Italia

Estadísticas clave: 1.185 OPS, .400 BA

Nori fue uno de los muchos jugadores responsables de la sorprendente carrera de Italia hasta las semifinales, ya que bateó .400 y remolcó seis carreras para los italianos.

Bateador designado: Shohei Ohtani, Japón

Estadísticas clave: 3 jonrones, 7 carreras impulsadas

Aunque Japón no pudo repetir como campeón, Ohtani sin duda contribuyó a ello, conectando tres jonrones en cuatro partidos.

Lanzador: Paul Skenes, Estados Unidos

Estadísticas clave: récord de 2-0, 8,1 entradas lanzadas, 1 carrera

Skenes dominó en ambas apariciones, pero su segunda apertura fue la más importante, ya que el derecho permitió una carrera en 4 1/3 entradas en las semifinales contra la República Dominicana.

Lanzador: Logan Webb, Estados Unidos

Estadísticas clave: récord de 2-0, 8 2/3 entradas lanzadas, 1 carrera

Webb formó un envidiable doblete con Skenes, marcando esencialmente la misma línea que su compañero. Webb permitió solo una carrera en 8 2/3 entradas, ganó ambas decisiones y ponchó a 11 bateadores.

Lanzador: Aaron Nola, Italia

Estadísticas clave: 9 entradas, 1 carrera, 8 ponches

Italia necesitaba una actuación realmente así para una larga carrera en el torneo y ciertamente la consiguió de Nola, que solo permitió una carrera en nueve entradas en dos aperturas.