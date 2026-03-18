Carlos Nina Gómez lanza nuevo libro en la Biblioteca Nacional

En un masivo acto, que tuvo como escenario la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Uereña, el periodista y escritor Carlos Nina Gómez hizo el lanzamiento de su nuevo libro (elnúmero 23) que titula La prensa vs la persidad. La obra tiene un volumen de 215 páginas diseñadas en 21 capítulos.

En el texto, cuyo prólogo es de la periodista y escritora Emilia Pereyra (Premio Nacional de Periodismo), Nina Gómez hace una radiografía del ejercicio del periodismo nacional que abarca varias décadas.

En su discurso el autor resaltó -además- que en su ensayo se precisa sobre el trabajo de los miembros de la crónica deportiva local.

En ese sentido postuló que en la crónica deportiva hay mediocres, perversos, pero también periodistas deportivos talentosos, pulcros y capaces.

Antes de las palabras improvisadas de Nina Gómez, hablaron la prologuista de la obra, Emilia Pereyra, quien destacó la calidad de la obra....¡y la firmeza del autor cuando se refiere al correcto ejercicio del periodismo en República Dominicana.

El maestro de ceremonias, Osvaldo Cepeda y Cepeda -en un momento muy especial y rompiendo el protocolo- declaró que Nina Gómez es "un especial periodistas y rebelde rebelde escritor".