Venezuela vence 3-2 a Estados Unidos y se corona campeón del Clásico Mundial

Con el juego empate a dos carreras en el noveno episodio, Eugenio Suarez conectó un doble que trajo a la goma a Javier Sanoja y los venezolanos resistieron una embestida tardía de los Estados Unidos para coronarse como campeones del mundo en béisbol por primera vez en su historia.

Daniel Palencia retiró en orden a Kyle Schwarber, Gunnar Henderson y Roman Anthony, ponchando a dos, incluyendo a Anthony para el último out y de esa manera completar la victoria de Venezuela tres carreras por dos ante Estados Unidos.

Los norteamericanos habían empatado dramáticamente el partido en la octava entrada, luego de dos outs, con cuadrangular de Bryce Harper con Bobby Whitt JR en circulación.

Antes de eso, Eduardo Rodríguez limitó a la ofensiva estadounidense a un solo hit en cuatro entradas y un tercio y comandó la victoria de Venezuela sobre Estados Unidos.

Hasta ese octavo episodio, un fly de sacrificio de Maikel García en la tercera entrada y un cuadrangular solitario de Wilyer Abreu en la quinta era todo lo que había necesitado el picheo venezolano para neutralizar a los Estados Unidos.

Esas dos carreras fue el único daño que recibió el novato de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, quien en cuatro entradas y dos tercios permitió cuatro indiscutibles y ponchó a igual número de bateadores.

Tras la salida de McLean el bullpen de los Estados Unidos contuvo a la ofensiva venezolana, sin embargo, la suya nunca logró despertar.

Con esta victoria, Venezuela se corona como ganador del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. Los venezolanos llegaron a este enfrentamiento final tras lograr triunfos viniendo de atrás; tanto en cuartos de final contra Japón, como en la semifinal contra Italia los comandados por Omar López llegaron al último tercio de esos respectivos partidos con desventaja en el marcador.

Tras la salida de McLean, el bullpen de los Estados Unidos había logrado contener a la ofensiva venezolana; sin embargo, Garrett Whitlock abrió el noveno inning con una base por bolas a Luis Arraez, quien luego fue sustituido por Sanoja, y luego permitió el doble de Suarez para llevarse la derrota.

Justo como en el juego final, el fuerte de “la Vinotinto” fue su bullpen comandado por Andrés Machado, Palencia, Ángel Zerpa, Eduard Bazardo, entre otros. Machado resultó ser el ganador del partido para Venezuela.

De su lado, los estadounidenses, aunque su picheo se comportó a la altura, la ofensiva se despareció durante los últimos dos partidos (semifinal ante República Dominicana y esta final), anotando solo dos carreras (dos cuadrangulares solitarios) en sus ultimas 18 oportunidades al bate.

Para Venezuela, la victoria sirvió como revancha ya que Estados Unidos fue la selección que los eliminó durante el Clásico Mundial de 2023 en un enfrentamiento producido en los cuartos de final de esa edición