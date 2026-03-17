Toros firman a Phillips Valdez, Julián Fernández, Dawell Lugo, Pedro Severino y Julio E. Rodríguez

Los Toros del Este fortalecieron su roster con la firma de los lanzadores agentes libres Phillips Valdez y Julián Fernández, del antesalista Dawell Lugo y de los receptores Pedro Severino y Julio E. Rodríguez.

El anuncio lo hizo Jesús Mejía, gerente general del club, quien adelantó que los Toros lograron “adquirir un sólido grupo de jugadores, reforzando la receptoría, el pitcheo y el infield. El ejecutivo agregó que “además, llegan hombres con experiencia de campeonatos y postemporada, que entendemos van a sumar mucho en la estructura actual que tenemos, tanto en el terreno de juego como en el clubhouse.”

Phillips Valdez ha sido uno de los principales lanzadores del Escogido en los pasados dos campeonatos, participando en 25 partidos con el uniforme escarlata y totalizando 71 entradas de 70 hits, solo 15 boletos y 48 ponches. La temporada pasada tuvo marca de 3-0, 3.68 en 16 partidos como relevista.

Por su parte, Julián Fernández, hijo del ex receptor taurino Tony Eusebio, ha lanzado en cinco temporadas, las últimas tres con las Estrellas Orientales, con récord vitalicio de 7-3, 3.88 con 45 ponches en 53.1 innings. Fernández debutó en Grandes Ligas en 2021 con los Rockies de Colorado y en 2025 lanzó en las mayores con los Dodgers y Nacionales de Washington.

El antesalista Dawell Lugo, ganador del Guante de Oro en la temporada 2021-22, es un bateador que en su carrera promedia .266 con el uniforme del Licey, con 25 dobles, 4 jonrones y 59 remolcadas en 175 partidos, siendo parte importante de múltiples campeonatos del equipo azul.

Luego de cuatro campañas con el uniforme aguilucho, Pedro Severino ha jugado de manera ininterrumpida en las últimas cuatro temporadas con el uniforme del Escogido, siendo parte importante de los últimos dos títulos. En el Big Show vistió la chaqueta de los Nacionales, Orioles y Cerveceros.

Con el uniforme escalata, el veterano de Grandes Ligas bateó .245 con 12 dobles, 3 cuadrangulares y 50 remolcadas en 111 partidos. En ese tiempo, nativo de Bonao promedió .273 con hombres en base.

Severino viene de ganar el Guante de Oro en la temporada recién concluida, además de que lideró a todos los receptores con 13 hombres puestos de out en intento de robo, para un 25 por ciento de éxito.

De su lado, Julio Rodríguez dará profundidad a la posición dos, en las últimas cuatro temporadas ha sacado un 30% de los corredores que se han ido al robo, el segundo mejor porcentaje en ese lapso de tiempo para receptores con al menos 40 partidos detrás del plato.

Previamente, los Toros habían anunciado la retención del jardinero Jesus Sanchez y de los lanzadores, Yaramil Hiraldo, Gerson Moreno, José Adames, Miguel Castro, Felix Peña y Pedro Fernandez, evitando que vayan a la agencia libre.