Tatis Jr. anuncia colaboración con marca japonesa de té verde
Tatis Jr. tomó una de las botellas y posó frente a las cámaras, al momento que invitó a la marca a contactarse con él.
El jugador dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr, anunció este martes una colaboración con la marca japonesa de té verde Ito EN.
A través de un audiovisual compartido en su cuenta de Instagram, Tatis agradeció a la marca de té verde por contactarlo.
"Gracias Ito EN por contactarnos, y aquí estamos. Es muy bueno. ¡Oishii! Me encanta Japón y el té verde”, expresó.
Un momento que se volvió viral cuando duranrte el Clásico Mundial de Béisbol, Juan Soto retiró de la mesa del salón de conferencias de prensa la bebida japonesa.
Al notar la acción de Soto, sus compañeros Fernando Tatis Jr. y Vladdy Guerrero Jr. se rieron de la acción, aunque intentando disimularlo.
En otra ocasión, Tatis Jr. tomó una de las botellas y posó frente a las cámaras, al momento que invitó a la marca a contactarse con él.
Oi Ocha es una marca de té verde embotellado muy popular en Japón y uno de los patrocinadores del Clásico Mundial de Béisbol. Es producida por la empresa Ito En.
En internet se publicita como un té sin azúcar ni calorías, que es elaborado con hojas de té verde “100% cultivadas en Japón y agua pura”.