Solidaridad Olímpica dispuso 59 millones de pesos para el deporte dominicano

Un total de 59 millones de pesos destinó en 2025 Solidaridad Olímpica a las federaciones deportivas nacionales a los fines, principalmente, de que sus atletas cristalicen “el sueño olímpico”.

El programa de Solidaridad Olímpica, que dirige el secretario general del Comité Olímpico Dominicano, Lic. Luis Chanlatte, informó que a través de Panam Sports respaldó con 170 mil dólares (unos 10 millones 346 pesos conforme la tasa oficial de 60.86) por concepto de asambleas, congresos, membresías, cursos de Administración Deportiva, actividades institucionales, Mujer y Deporte y Día Olímpico.

“El programa respalda el 95 por ciento de las federaciones afiliadas al Comité Olímpico Dominicano, entre ellas: Ajedrez, Arte y Cultura, Bádminton, Balonmano, Baloncesto, Béisbol, Boliche, Boliche, Boxeo, Ciclismo, Gimnasia, Hockey, Karate, Levantamiento de pesas, Lucha, Natación, Patinaje, Racquetbol, Remo y Canotaje, Softbol, Taekwondo, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Tiro al Plato, Tiro con Arco, Triatlón, Vela, Voleibol y Wushu”, explicó.

El secretario del COD manifestó que para la “Preparacion de los atletas” dispuso 120 mil dólares, distribuidos de la siguiente manera: pesas y softbol (30 mil US$ cada una), remo y canotaje ( 15), tiro al plato (15), tiro con arco (15) y ciclismo (10).

El licenciado Chanlatte declaró que el organismo apéndice del Comité Olímpico Internacional (COI) erogó, asimismo, 50 mil dólares para la preparación de los atletas juveniles de judo, tiro con arco, boliche, bádminton y boxeo.

Una cantidad similar se dirigió para “Contratación de equipos multidisciplinarios” para las federaciones de remo y canotaje, softbol, tiro al plato, vela y patinaje.

En el pormenorizado Informe de Ingresos de Solidario Olímpica correspondiente al 2025 se contempló un subsidio de 5 mil dólares para la Comisión de Atletas de la República Dominicana y para la Comisión de Mujer y Deporte.