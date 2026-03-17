Andretty Cordero firma como agente libre con los Tigres del Licey

Los Tigres del Licey adquirieron los servicios del infielder Andretty Cordero, quien llega vía la agencia libre para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Estamos contratando a un jugador de impacto que nos ofrece versatilidad y profundidad en el cuadro interior, tiene capacidad para poner la pelota en los canales y le brinda a nuestra organización su experiencia y habilidad de jugar múltiples posiciones en el infield”, expresó Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

Cordero, de 28 años, jugó para los Rieleros de Aguascalientes de la Liga Mexicana de Béisbol, con quienes puso robustos números ofensivos en 91 partidos en los que fijó promedio de bateo de .368, con .407 de porcentaje de embasarse, 27 dobletes, 22 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas, slugging de 611 y 1.018 de OPS.

El nativo de Santo Domingo, dejó una marca imborrable en la historia del conjunto de la Zona Norte de la Liga Mexicana, gracias a que impuso un récord de 16 juegos consecutivos remolcando carreras durante la temporada 2025 entre el seis y el 25 de junio.

Inició su carrera en la LIDOM con los Gigantes del Cibao en la temporada 2019-20 cuando dejó su promedio en .284 en 21 partidos con seis extrabases y 13 carreras producidas. Su mejor temporada, se produjo en la campaña 2023-24 cuando bateó para .313 en 12 encuentros con .402 de OBP, siendo su última participación con las Águilas Cibaeñas.

También ha participado con los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico, ostentando un notable promedio de bateo de .346 en 34 encuentros en el invierno de la temporada 2023-24 y regresó en el recién concluido invierno, pegando cinco hits en 11 veces al bate.

Por otro lado, el veterano abridor derecho, César Valdez, encabeza la tropa de lanzadores que regresarán para la próxima temporada con el conjunto azul. Le acompañan en la lista Albert Abreu, Carlos Contreras y Elniery García, así como los relevistas Ofreidy Gómez, Ulises Joaquín, Adonis Medina y Wander Suero.

Este núcleo de lanzadores ayudó al conjunto azul a liderar la serie regular en promedio de carreras limpias colectiva (3.72) y en WHIP (1.35), siendo Jean Carlos Mejía, líder en rescates con ocho.

El torpedero Sergio Alcántara también pactó permanecer con los 24 veces campeones nacionales junto a los jugadores del cuadro Michael De León, Ramón Hernández y Domingo Leyba. Se ejerció la opción de un segundo año de los infielders ganadores del Guante de Oro, Gustavo Núñez, quien además fue segundo en bases robadas con (19) y Cristhian Adames, quien quedó cuarto en hits conectados con 52 y en dobles con 11.

De igual forma, los jardineros Luis Barrera, Emilio Bonifacio y Mel Rojas Jr., quien quedó tercero en boletos recibidos (31) acordaron continuar en la organización azul, así como el receptor Francisco Mejía.