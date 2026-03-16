Venezuela se impone a Italia y enfrentará a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial

Por segundo juego consecutivo la selección de Venezuela llegó con desventaja en el marcador al ultimo tercio del partido, sin embargo, un rally de tres anotaciones en la parte alta de la séptima entrada dio ventaja a un combinado venezolano que venció al combinado de Italia 4-2 para avanzar hacia la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Con dos outs y un corredor en la primera base, Jackson Chourio conectó sencillo al jardín central que llevó a Andrés Giménez hasta la tercera base; este luego anotó la del empate con un infield hit de Ronal Acuña JR.

Maikel García disparó cañonazo al prado central que trajo desde segunda a Chourio; este fue seguido por Luis Arraez quien con otro indiscutible trajo la cuarta carrera, y la tercera del inning para una ofensiva venezolana que se mantuvo limitada a una sola carrera por el picheo italiano.

La derrota fue para el lanzador de Grandes Ligas, Michael Lorenzen, quien había entrado en rol relevo, en el quinto episodio, en sustitución de un Aaron Nola que lanzó cuatro entradas y limitó a la ofensiva venezolana a solo cuatro hits y una carrera, mientras recetó tres ponches.

Los relevistas Andrés Machado y Daniel Palencia sacaron los últimos seis outs del partido y culminaron una actuación de un bullpen venezolano que apenas le permitió tres hits, sin carreras en siete entradas y dos tercios, mientras le propinó ocho ponches a una ofensiva italiana, cuyas únicas dos anotaciones ocurrieron en el segundo inning ante el abridor Keider Montero.

Con la victoria, Venezuela consigue su pase hacia su primera final de Clásico Mundial de Béisbol, en donde enfrentarán a un Estados Unidos que viene de sobre ponerse en un partidazo a la República Dominicana.

La final será este martes a las ocho de la noche en el LoanDepot Park de Miami, Florida.