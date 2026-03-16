Juan Nuñez Nepomuceno: "El país debe sentirse orgulloso del trabajo de los peloteros"

A pesar de caer derrotado el domingo ante Estados Unidos, la Federación Dominicana de Béisbol se muestra orgullosa por la gallardía y la profesionalidad con la que compitieron cada uno de los peloteros que integraron el plantel quisqueyano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la entidad, valoró en gran magnitud la entrega mostrada por los jugadores dominicanos en el evento que para ellos culminó el domingo, tras caer ante los norteamericanos con marcador de 2 vueltas por 1 en las semifinales.

“Con sinceridad nos sentimos más que orgullosos por el desempeño de los muchachos, se fajaron en gran magnitud para continuar hacia adelante, pero no se pudo, perdimos un partido cerrado ante Estados Unidos”, sostuvo Núñez por la vía telefónica.

“Debemos felicitar a cada uno de los peloteros, y considero que la gran fanaticada dominicana debe hacerlo, pues durante poco más de una semana estos peloteros, tanto los bateadores como los lanzadores se entregaron el “cuerpo y alma” al equipo, llevaron gran disfrute a todo un país”, agregó.

Reconoció que no se llegó a la meta final, pero se hicieron los más grandes esfuerzos para materializarlas. “El béisbol es así, perdimos ante una gran potencia”, externó.

Y agregó que tuvieron de frente a uno de los dos mejores lanzadores de las Grandes Ligas, quien como Paul Skenes en solo dos campañas tiene en su poder un premio al Novato del Año y un Cy Young.

Su efectividad en dos años en la liga es de 1.96, con 386 abanicados en 320 episodios.

“Este grupo hizo todo para ganar, hicieron el esfuerzo por un país que los siguió en cada uno de los partidos y ellos correspondieron poniéndole a disfrutar.

De esta manera ocurrió en los cinco primeros choques, en que se fueron con foja de 5-0, establecieron un récord de jonrones con 15 y un pitcheo que culminó con efectividad de 1.98, tras haber permitido 12 vueltas en 50 entradas, la mejor del Clásico. El average de bateo de los dominicanos fue de .300 (190-57), también el más elevado del certamen.

También externó que estos peloteros abandonaron sus campamentos de entrenamientos de sus equipos por unas dos semanas para estar integrado y darlo todo por la selección dominicana.

Incluso, el propio dirigente Albert Pujols expresó que tanto él como Nelson Cruz recibieron llamadas telefónicas de gerentes generales, quienes pedían las reintegraciones a sus planteles de algunos de los peloteros.