Gigantes del Cibao firman a Rodríguez, Blanco, Paredes y Aquino de la agencia libre

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación de los lanzadores Richard Rodríguez, Ronel Blanco y Enoli Paredes, así como del jardinero Aristides Aquino, quienes se integran a la organización como agentes libres con miras a fortalecer el equipo para la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol.

Rodríguez es un veterano relevista de 35 años, nativo de Santiago, con experiencia en Grandes Ligas y liderazgo probado.

Llega al equipo con nueve temporadas de experiencia en LIDOM, donde ha construido una carrera sólida. El derecho acumula récord de 12-8, con 3.06 de efectividad en 138.1 innings lanzados.

A lo largo de su trayectoria también ha mostrado buen dominio en la lomita, registrando 158 ponches y un WHIP de 1.20, números que reflejan su consistencia y lo convierten en un brazo veterano confiable dentro de la liga.

Blanco es un lanzador derecho de 32 años nativo de Santiago.

En su carrera en MLB, Blanco ha participado tanto como abridor como relevista, acumulando 274 innings lanzados, con récord ganador (18-11), una efectividad de 3.45, 273 ponches y un WHIP de 1.19.

Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en 2024, cuando lanzó un no hitter, una actuación histórica que lo colocó entre los pocos dominicanos en lograr esa hazaña en las Grandes Ligas.

EN LIDOM, Blanco también ha sido dominante. En 6 temporadas en la liga tiene récord de 8-1, efectividad de 0.96, 56 innings lanzados, 68 ponches y un WHIP de 0.79 , números que reflejan su dominio en la lomita.

Paredes es un lanzador derecho de 30 años, nativo de El Limón, Samaná. Cuenta con cuatro temporadas de experiencia en MLB, donde ha lanzado para los Houston Astros, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs y actualmente se encuentra con los Orioles de Baltimore en los entrenamientos de Grandes Ligas. En MLB registra récord de 4-3, efectividad de 3.00 y 53 ponches en 54 innings, mostrando su capacidad para dominar bateadores al más alto nivel.

En LIDOM, suma cuatro temporadas, con récord de 3-3 y efectividad de 4.30 en 54 entradas, donde ha ponchado a 51 bateadores, manteniendo prácticamente un ponche por inning

Aquino es un poderoso jardinero de 31 años, nativo de Santo Domingo, con experiencia en MLB, Japón y más recientemente en México.

Aquino tuvo una destacada etapa en las Grandes Ligas con los Cincinnati Reds, donde conectó 41 jonrones y remolcó 108 carreras, destacándose especialmente en 2019, cuando estableció varios récords de cuadrangulares para un novato en su primer mes.

Viene además de una buena actuación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde bateó por encima de .270, con 15 jonrones y 50 carreras impulsadas en su última campaña.

La información fue dada a conocer por el gerente de operaciones de los Gigantes del Cibao, Jaylon Pimentel, quien destacó las cualidades de los cuatro nuevos integrantes del equipo y expresó su satisfacción por continuar fortaleciendo el bullpen con brazos de calidad, además de sumar un bate de poder como el de Aquino para la ofensiva del conjunto.