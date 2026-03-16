Franjul Motor Collection y Sobre Ruedas con Harold Abbott anuncian alianza

Franjul Motor Collection (FMC) y el programa radial Sobre Ruedas con Harold Abbott anunciaron una alianza estratégica destinada a fortalecer la difusión de la cultura del automóvil clásico en la República Dominicana mediante un nuevo segmento quincenal dedicado exclusivamente a este tipo de vehículos.

El acuerdo permitirá la creación del espacio “Clásicos sobre Ruedas”, que será presentado por el empresario y entusiasta automotriz Miguel Franjul dentro del programa conducido por Harold Abbott junto a Ricardo Schiffino y Laura Longo. El segmento ofrecerá análisis de modelos históricos, historias del mundo del coleccionismo, recomendaciones para nuevos entusiastas y conversaciones sobre la evolución cultural de los autos clásicos.

La iniciativa fue presentada recientemente durante una emisión del programa, donde Abbott destacó el creciente interés por los vehículos clásicos en el país y la importancia de abrir un espacio permanente dedicado a este universo automotriz. Según explicó, el nuevo segmento permitirá abordar la historia y los valores culturales que rodean a estos vehículos, al tiempo que conectará a coleccionistas, aficionados y nuevas generaciones interesadas en este tipo de automóviles.

Miguel Franjul explicó también que el objetivo del segmento es acercar al público a la dimensión histórica y cultural de los vehículos clásicos, destacando que estos automóviles representan mucho más que un medio de transporte. “Los autos clásicos cuentan historias y forman parte de una cultura que combina diseño, ingeniería y estilo de vida. Con este segmento queremos abrir ese ‘garaje histórico’ al público, compartir anécdotas, explicar modelos emblemáticos y motivar a nuevos entusiastas a acercarse a este mundo”, señaló.

Franjul Motor Collection se define como un proyecto de estilo de vida y colección automotriz enfocado en la pasión por los autos clásicos, la cultura automovilística y el desarrollo de experiencias premium para entusiastas y conocedores. La iniciativa combina exhibiciones, comunidad digital, eventos presenciales y servicios especializados, con el objetivo de consolidar una marca sólida dentro del segmento de autos clásicos en el país

Al mismo tiempo, el empresario impulsa también la cuenta de Instagram TheClassicDriverRD, especializada en la cultura automotriz clásica con la voluntad de educar y conectar apasionados por los autos clásicos y de colección.

Sobre Ruedas con Harold Abbott es un programa especializado que aborda temas de la industria automotriz, incluyendo lanzamientos de vehículos, mantenimiento, motocicletas —con un segmento especial los viernes—, así como análisis de la situación del tránsito y la infraestructura vial en la República Dominicana. Se transmite de lunes a viernes, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., por La Súper 7 (107.7 FM) y en directo a través de su cuenta oficial de YouTube.

La incorporación del espacio “Clásicos sobre Ruedas” amplía la oferta editorial del programa al integrar una mirada histórica y cultural sobre el automóvil, consolidando además la colaboración con Franjul Motor Collection para seguir promoviendo la pasión por el motor y el patrimonio automotriz en la República Dominicana.