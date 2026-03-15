Triple cambio entre Águilas-Leones-Estrellas, antesala del inicio de la Agencia Libre

Un activo fin de semana antecedió a la Agencia Libre de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, que oficialmente se abre este lunes.

El pasado sábado se anunció el triple cambio que envió desde los Leones del Escogido a “El Marciano Jasson Domínguez, al lanzador Wilkin Ramos y el pick de la novena ronda del próximo Sorteo de Novatos a las Águilas Cibaeñas por Jerar Encarnación, quien dos horas después pasó lo enviaron a las Estrellas Orientales en un canje por Vidal Bruján.

Al filo de las diez de la mañana llegó sorpresivamente una nota de las Águilas dando cuenta del movimiento que realizaron con el poderoso jardinero Encarnación y Ramos por “El Marciano”.

Domínguez, el cotizado prospecto de los Yanquis de Nueva York, tuvo un pobre desempeño en su primera temporada en la liga (2025-2026). En once partido apenas dio siete hits en 38 turnos para un average de .184.

Jerar Encarnación tiene cuatro años de experiencia en la liga, todas con las Águilas.

En la temporada pasada, Encarnación (.269-2-11) actuó en 14 partidos de la Serie Regular. También vio acción en 17 partidos del Round Robin (.238-1-7).

Por su lado, Encarnación (.269-2-11) en 14 choques de la fase regula. Su producción descendió notablemente en los 17 encuentros que jugó en el Round Robin (.238-1-7).

El relevista Ramos, en su breve paso con los Leones en la campaña pasada, lanzó cuatro entradas en blanco permitiendo apenas un imparable y ponchando a cinco bateadores.

Bruján, de 28 años, es un probado utility y bateador de ambas manos, ha participado en 162 juegos de serie regular en la pelota dominicana durante siete temporadas, cuatro de ellas con los Toros del Este y tres con los Orientales