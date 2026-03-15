RD contra Estados Unidos: El choque entre dos grandes potencias del béisbol

Las dos principales potencias del béisbol se ven los rostros en un partido de sobrevivir o muerte en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

La República Dominicana, con su fuerte trabuco que ha avasallado a todos, se enfrenta a un equipo de Estados Unidos que ha transitado por momentos agónicos para ubicarse entre los cuatro grandes del evento, que ya entró en su fase más complicada.

La cita es este domingo, a partir de las 8:00 de la noche en el Loan Deport Park, en la que Paul Skenes, el Cy Young reinante del 2025 en la Liga Nacional, buscará contener a un conjunto quisqueyano que ingresa a las semifinales con un robusto promedio colectivo de .312 (157-49) , que ha anotado 51 carreras y el viernes igualó la marca de jonrones en un Clásico con 14 tras el batazo de Austin Wells para decidir el nocaut ante Corea.

El dominicano Luis Severino, de magnífica presentación el domingo ante Países Bajos, es la opción del dirigente Albert Pujols para disputarse de tú a tú con la estrella de los Piratas.

Ambos son equipos confeccionados repletos de peloteros todos estrellas, por mucho son los dos clubes con más miembros con este status.

Por ejemplo, los dos cuentan con al menos nueve jugadores que en el 2025 recibieron votos para el premio de Más Valioso. En total el Clásico ha contado con 41 que al menos consiguieron un sufragio para esta distinción.

Mientras Dominicana ha sobre anotado a sus rivales 41 a 10 en sus cinco encuentros, pero de estas carreras 5 fueron marcadas por Venezuela, De su lado, Estados Unidos ha superado 40-20 a sus oponentes. La efectividad colectiva es 3.43, mientras que la de los quisqueyanos es de 1.98, solo segundo de Puerto Rico que tiene 1.22.

Los quisqueyanos llegan al choque contra Skines con un promedio de anotadas de 8 por encuentro, pero tendrán de frente al pitcher más complicado del torneo y porque no, del béisbol.

Skines en solo dos temporadas ya exhibe un premio al mejor Novato y un Cy Young de forma unánime. El pitcher de 24 años cuenta con efectividad de 1.96 y ha abanicado a 386 en 320 2/3 de actos.

Pero, también hay que consignar que enfrentará a la ofensiva más temible en su joven accionar alrededor de Grandes Ligas, con Juan Soto, Fernando Tatis y Vladimir Guerrero Jr, Junior Caminero, Manny Machado, Ketel Marte, Julio Rodríguez, Austin Wells, Oneil Cruz entre otros.

De hecho el pitcheo de Estados Unidos ha concedido 10 jonrones, la mayor cantidad junto a Corea en el torneo y se medirá al equipo que lidera a todos en ese renglón con sus 14 disparados.

La historia entre ambos países

La de este domingo representará el cuarto enfrentamiento en Clásico Mundial entre ambos países, en el 2013, el año de su invicto, Dominicana derrotó 3-1 a Estados Unidos, apoyado en el pitcheo de Samuel Deduno, quien lanzó 4.0 entradas sin carreras y de solo 5 hits, mientras que José Reyes, Hanley Ramírez y Erick Aybar empujaron una vuelta cada uno.

Mientras que se midieron dos veces en el 2017 con los quisqueyanos triunfando en el primer compromiso con marcador de 7-5, donde jonrones de Nelson Cruz y Starling Marte se convirtieron en los batazos claves.

Sin embargo, Estados Unidos se las ingenió para vencer en los cuartos de finales con anotación de 6 vueltas por 3, en el choque donde Adam Jones realizó una electrizante jugada en el prado central robándole un jonrón a Manny Machado. Ese año los estadounidenses consiguieron su único cetro en Clásico Mundial.