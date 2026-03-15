Por primera vez, Japón no alcanza la ronda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

Desde la creación del evento en el 2006, la selección de Japón ha sido vista como uno de los eternos contendores ha alzarse con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol.

En esa primera versión, los japoneses se sobrepusieron a derrotas tempranas ante Corea del Sur para alzarse con el primer campeonato mundial de béisbol; en esa oportunidad, Japón derrotó 10 carreras por seis a Cuba y el lanzador derecho Daisuke Matzusaka fue electo como el Jugador Más Valioso del torneo.

Tres años más tarde, en la segunda edición, los niponeses se revindicaron su titulo de campeones mundiales al derrotar en una final a sus acérrimos rivales de Corea con un marcador de cinco carreras por tres en un partido que se fue a entradas extras.

En esa ocasión, Matzusaka fue elegido otra vez como Jugador Más Valioso del torneo.

Unos cuatro años después, en 2013, Japón llegaría hasta las semifinales en donde serían derrotados por Puerto Rico, quienes luego perderían la final de la República Dominicana.

Para 2017, los japoneses alcanzarían otra vez la ronda de semifinal y enfrentarían a los Estados Unidos en un partido que terminó dos carreras por una, a favor de los norteamericanos, quienes luego vencerían a Puerto Rico para coronarse campeones.

El torneo no sería realizado hasta seis años más tarde, en 2023, fruto de las consecuencias del Covid-19. En esa oportunidad, un Japón comandado por Shohei Ohtani, y su condición de bateador y lanzador, buscaban volverse a colocar como los monarcas del béisbol mundial.

En esa oportunidad, los niponeses ganarían de forma invicta el torneo tras vencer en la final a los Estados Unidos, con Ohtani ponchando a Mike Trout para coronarse campeones una tercera vez.

De forma poética, sería Ohtani el último out de Japón durante el enfrentamiento ante Venezuela en los cuartos de final del actual Clásico Mundial de Béisbol.

Esa derrota ante la selección venezolana, ocho carreas por cinco, marca que por primera vez desde que se creó el Clásico Mundial de Béisbol, Japón no alcance, siquiera, la ronda semifinal.

Tras ser derrotados, los niponeses posaron en gesto de agradecimiento tanto al público presente en Miami como a la banca de Venezuela.