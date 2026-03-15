El lío italiano

(Mientras USA y RD deciden quién sigue “vivo”, tratemos algunos temas de béisbol, del Clásico y de Lidom).

El equipo de Italia se ha metido a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, y en las redes muchos reclaman que ese club es “ilegítimo” porque sus jugadores nacieron en el extranjero.

¿Qué hay de cierto en esto? El dato arroja que de su nómina hay 3 nacidos en Venezuela, 1 en Canadá, 3 en tierra italiana y el resto en Estados Unidos.

¿Está permitido usar peloteros no nacidos en el país o que tengan ascendencia? Es correcto, y en ese sentido el reglamento permite lo que llaman “doble nacionalidad”.

En el equipo dominicano tenemos algunos casos: Vladimir Guerrero Jr. nació en Montreal, Manny Machado en Miami, ambos de padres dominicanos, y el receptor Austin Wells nació en Scottsdale, Arizona, pero su madre es dominicana, aunque nacida en New Jersey. Su abuelo, el Dr. Luis Felipe Fernández, es de San Francisco de Macorís y emigró a Estados Unidos en los años 50. Esto se ha escrito y hablado varias veces, pero es bueno puntualizarlo.

En el caso de Italia, aquí les dejo una pequeña muestra de sus jugadores de cada día, en cada posición, para que noten que más de 95% nació en tierra USA.

JUGADORES DE ITALIA. ¿DÓNDE NACIERON?

2B SAM ANTONACCI ILLINOIS, USA

SS THOMAS SAGUESE CALIFORNIA

OF JACOB MARSEE MICHIGAN

1RA. VINNIE PASQUANTINO VIRGINIA

DH ZACH DEZENZO OHIO

OF JAC CAGLIANONE TAMPA

3RA. ANDREW FISCHER NEW JERSEY

C JJ D’ORAZIO VENEZUELA

OF DANTE NORI TORONTO

OF NICK MORABITO VIRGINIA

INF. JON BERTI VIRGINIA

P AARON NOLA LOS ANGELES

DH DOMINIC CANZONE OHIO

P JOE LASORSA NEW YORK

P GREG WEISSERT NEW YORK

DAN ALTAVILLA PENSILVANIA

SAM ALDEGHERI ITALIA

¿Qué pasará con esto, a largo plazo? Cualquier decisión al respecto estará ligada a los intereses y propósitos de MLB y la Federación Internacional porque el fin último es universalizar este deporte lo más posible.

LA SORPRESA: Ya en el terreno de juego, en cuanto a resultados Italia se convierte en la mayor sorpresa del Clásico, y eso nadie lo discute. En estos días ha sonado mucho por su victoria ante Puerto Rico, que llevó un “equipito”, pero antes de eso habían hecho lo imprevisto cuando derrotaron a Estados Unidos y a México. Estos triunfos le significaron muchísimo, para mandar el mensaje de que estaban en competencia y que tenían calidad.

Resalta el hecho de que su mánager Francisco Cervelli es nacido en Venezuela, de padres italianos y sus coaches principales son descendientes italianos, el boricua Jorge Posada, nacido en Ponce, y Dave Righetti, antigua estrella del pitcheo, nacido en San José, California. También están los coaches Ron Wotus y Frank Menechino, y en total tienen casi 25 jugadores que vinieron al mundo en tierra USA.

Otro tanto sucede con Israel, pues todos sabemos que el mundo está lleno de “judíos”.

Este lunes, Italia jugará contra Venezuela y naturalmente los venezolanos serán favoritos. Si ganan los italianos, será una nueva sorpresa, solo eso. ¿Italia a la final? Impensable.

VENEZUELA: La demostración de fuerza que dio Venezuela la noche del sábado fue de impacto... En la ofensiva, sonaron bien sus bates Maikel García, pelotero estable con los Reales de Kansas City, y el jonronazo de Wilyer Abreu, de tres carreras, que puso el marcador definitivo 7 por 5. Además de eso, la demostración de su pitcheo relevo fue contundente, con unos tipos poco conocidos por estos predios, como Daniel Palencia, cerrador de los Cachorros de Chicago, y quien la tira a 100 millas, muy controlado. Ese día, Venezuela se vio muy bien, con garras de campeón.

EL FRENO: Mucho daño le hace a la selección dominicana el hecho de que hayan detenido dos de sus lanzadores de rotación, Bryan Bello, de Boston y Christopher Sánchez, de Filadelfia. Entiendo que de alguna manera ellos serían opción de relevo para un último partido. Pero, más que todo eso se refleja en lo moral.

JAPÓN: Dice el reporte que es la primera vez que Japón no asiste a una semifinal, luego de perder ante Venezuela. En ese encuentro se dio el hecho de que los dos primer bate pegaron jonrones, cada quien en su turno, primero lo hizo Ronald Acuña Jr., y luego Shohei Ohtani. ¿Qué pasó con Japón? Que sus rivales del Clásico tuvieron un gran crecimiento en calidad, y se la pusieron difícil. Al final, igual que Corea, el equipo salió a la raya de cal y saludaron a la afición a modo de despedida. Educación oriental, al por mayor.

LIDOM: Jerar Encarnación “estuvo” en tres equipos este fin de semana. Era de las Águilas, fue enviado al Escogido y luego a las Estrellas… Las Águilas recibieron al Marciano Jasson Domínguez desde los rojos, y las Estrellas cedieron al utility Vidal Bruján a los Leones.