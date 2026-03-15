Estrellas Orientales y el inicialista Lewin Díaz renuevan contrato

Las Estrellas Orientales renovaron contrato con el inicialista agente libre Lewin Díaz, informó este domingo ese equipo de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominicana, por medio a un despacho de prensa.

Díaz, quien no actuó con el club la pasada temporada, adquirió la condición de agente libre al cumplir con los requisitos que para tales fines establece el pacto laboral entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El jugador de 29 años registró su actuación más reciente con las Estrellas en la temporada 2023-2024 (.211-1-19); en su cuarta campaña con el club, con el cual ganó el premio Novato del Año en la contienda 2019-2020, cuando bateó para promedio de .276, con 3 jonrones y 19 carreras empujadas.

El año pasado (2025) jugó en el verano en la Liga de Corea del Sur, con el equipo Samsung Lions, para el cual disparó 50 jonrones, tuvo 158 carreras empujadas y bateó .314.

En sus cuatro campañas en la Liga Dominicana, el experimentado bateador zurdo ha actuado en 108 juegos de Serie Regular, en los cuales sumó 7 jonrones y 54 carreras empujadas. Batea de por vida .226.

Díaz tiene experiencia de tres temporadas en las Grandes Ligas, con los Marlins de Miami, equipo para el cual actuó en 112 partidos.