Dennis Santana narra sus batallas para mantenerse en el béisbol

Perseverar y tener gran autoestima siempre han acompañado de la mano a Dennis Santana durante su extensa batalla por mantenerse en el béisbol.

Aunque en el 2013 pactó por 170 mil dólares con los Dodgers como uno de los cientos de noveles Julio 2, rápidamente conoció que para quedarse como uno más del negocio tenía que “romper brazos”.

En su caso, acordó con 16 años como un paracorto, pero apenas una temporada después fue obligado a realizar la transición hacia lanzador, pues había bateado apenas .198 con sluggins de .312 y un 256 de OBP, registros nada llamativos para abrir los ojos del cuerpo de scouts de los Esquivadores.

“He tenido que coger muchas luchas y batallar grandemente para mantenerme en el juego, no ha sido nada fácil el poder lograrlo”, expresó el relevista dominicano al Listín Diario.

“Decirte que he tenido que sacrificarme bastante, más que Jesucristo con los judíos, pero he perseverado en mi carrera y esto me ha ayudado a seguir a flote en Grandes Ligas”, expresa Santana, hoy un orgulloso miembro del equipo dominicano que acciona en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Imagínate firmé como un campocortista y al pasar unos cuantos meses ya me veo siendo lanzador, me dije que si es como pitcher que estaría mi futuro entonces me esforzaría el doble en lograrlo”, expuso el monticulista de 29 años y quien ingresa a su novena campaña en la gran carpa.

Tras ser convertido en lanzador, avanzó con rapidez por los circuitos minoritarios, en el 2018 fue subido por los Dodgers, logró su primer triunfo el primero de junio ante los Rockies y rápidamente se lastima el codo y pierde el resto de la campaña. En ese primer choque además batea un doble productor de dos vueltas.

Permanece poco más de un año lastimado y al regreso culmina con registro de 6-9 y 6.94 de efectividad.

Luego de retornar al equipo grande, poco tiempo después es enviado a los Vigilantes de Texas, equipo con el que permanece poco más de una campaña.

Pero, Dennis no logra zafarse de los inconvenientes, pues entre febrero del 2023 y junio del siguiente año, pasó por cuatro conjuntos, que incluye tres veces ser colocado en waivers por Mellizos, Mets y Yankees, es decir no tenía un rumbo definido.

“Sin dudas que he tenido muchos tropiezos en mi esfuerzo por seguir en el juego, pero la fé que tenido en Dios me ha ayudado, ah y he puesto de mi parte en fortalecer mis pitcheos y elevar mi repertorio.

Esto ha sido de gran soporte para que en la actualidad, Santana disfrute de un puesto estable con los Piratas, equipo con el que el año pasado tuvo registros efectividad de 2.18. El año anterior su promedio fue de 2.22 y este año continuará siendo una de las piezas importantes en el cuerpo de relevo.

un orgullo ser parte del equipo del clásico

Para Santana ser parte del combinado del Clásico Mundial es más que un eslabón que lo enorgullece en su carrera, estadía que la disfruta a plenitud.

“Son momentos que desde ya forman una parte brillante de mi carrera profesional, algo que nunca olvidaré”, resalta Santana.