Solo Julio Rodríguez le ha conectado hits a Paul Skenes entre los titulares dominicanos

Si hay un lanzador que ha logrado imponer respeto frente a los bateadores dominicanos, ese ha sido el derecho Paul Skenes.

Y no es para menos, en dos años en MLB ha ganado respectivamente el premio al Novato del Año y el Cy Young.

Al revisar el historial entre el abridor estadounidense y la alineación titular dominicana que se proyecta para el partido de este domingo, el dominio del serpentinero es evidente: solo un bateador ha logrado conectarle hits.

Ese jugador es Julio Rodríguez, quien presenta tres imparables en seis turnos frente a Skenes, aunque también ha sido ponchado en dos ocasiones.

El resto del lineup dominicano prácticamente no ha podido descifrar al lanzador estadounidense.

El segunda base Ketel Marte tiene de 5-0 contra Skenes, mientras que Juan Soto tampoco ha podido conectarle hit en tres turnos, acumulando además dos ponches.

Por su parte, Vladimir Guerrero Jr. registra de 2-0 con un ponche ante el derecho, y el joven Junior Caminero tampoco ha logrado embasarse por hit en tres turnos frente al abridor estadounidense.

El campocorto Geraldo Perdomo es quien más veces lo ha enfrentado sin éxito, con siete turnos oficiales sin hits y dos ponches.

Otros integrantes de la alineación apenas tienen historial frente al derecho. Austin Wells se ha ido de 1-0, mientras que Manny Machado todavía no ha agotado turnos oficiales frente a Skenes. Fernando Tatis Jr. tampoco se ha enfrentado al lanzador.

En total, la alineación dominicana suma apenas tres hits en 27 turnos contra Skenes, y los tres pertenecen al mismo bateador.

Pero, el éxito de Skenes contra los bateadores dominicanos ha sido invidual, nunca los ha enfrentado al mismo tiempo, uno detrás del otro. Ese es un reto que no cualquier lanzador podría superar.

El duelo entre República Dominicana y Estados Unidos definirá uno de los boletos a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

El conjunto dominicano llega a esta instancia luego de vencer por nocaut a Corea del Sur, mientras que los estadounidenses avanzaron tras derrotar 5-3 a Canadá en los cuartos de final.

Sobre el papel, el choque promete reunir posiblemente la mayor concentración de superestrellas en un mismo terreno en la historia del béisbol.

Además, el lineup estadounidense también llega cargado de poder, encabezado por tres de los jugadores que más jonrones conectaron en la pasada temporada de Grandes Ligas: Cal Raleigh (60), Kyle Schwarber (56) y Aaron Judge (53).

Frente a ese escenario, la gran incógnita será si la poderosa ofensiva dominicana, que ha sido una de las más explosivas del torneo, logra finalmente descifrar a uno de los lanzadores más dominantes del béisbol actual.

Los dominicanos enviarán al montículo al derecho Luis Severino.