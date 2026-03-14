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¡Continúa la magia azzurri! Italia elimina a PR y avanza a las semifinales

Jakob Marsee, de Italia, celebra tras anotar una de las ocho carreras que ese equipo ante Puerto Rico

Jakob Marsee, de Italia, celebra tras anotar una de las ocho carreras que ese equipo ante Puerto RicoAFP

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afpHouston, EU

Italia, la revelación absoluta del Clásico Mundial de béisbol de 2026, irrumpió este sábado en semifinales al vencer 8x6 a Puerto Rico en Houston.

La novena europea sigue invicta en cinco partidos, incluido un triunfo ante Estados Unidos, y pugnará el lunes en Miami por un puesto en la final.

Su rival salía del último duelo de cuartos de final, que disputaban este sábado Venezuela y Japón, la vigente campeona.

La otra semifinal será un choque de trenes entre Estados Unidos y República Dominicana el lunes, también en Miami.

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