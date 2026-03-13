“Es uno de los mayores logros de mi vida”: Fernando Tatis Jr. sobre jugar en el Clásico con RD

El pelotero Fernando Tatis Jr. escribió una carta a los dominicanos, desde el niño que soñó en San Pedro de Macorís jugar alguna vez en Grandes Ligas, hasta el que hoy cautiva la ovación de la fanaticada con su destreza en el Clásico Mundial de Béisbol vistiendo el uniforme tricolor.

A través del artículo “Al pueblo de la República Dominicana”, publicado en The Players Tribune, el jardinero derecho del equipo dominicano expresó que vestir la camiseta de República Dominicana es uno de los mayores logros de su vida.

“Querida República Dominicana, te escribo esto con el corazón lleno de sinceridad. Vestir la camiseta de la República Dominicana y jugar para nuestra selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol es uno de los mayores logros de mi vida”, inicia el escrito.

Confesó que siempre soñó con ganar campeonatos en el béisbol invernal, pero también creía que se podía convertir en uno de los grandes que veía y admiraba en el Estadio Quisqueya bateando jonrones y realizando jugadas “espectaculares”.

“Creía que algún día yo también podría ser grande. Porque quienes me rodeaban me mostraron el camino”, escribió.

Su pasión por el deporte se remonta mucho antes de su nacimiento, a finales de los años 60 con su abuelo, Fernando Antonio Tatis, quien llegó hasta Triple A; pasión que luego fue transmitida a su padre, Fernando Tatis Sr., quien llegó a Grandes Ligas y le transmitió su amor por el béisbol a él y sus hermanos, por lo que siempre sale al campo portando el número 23, mismo que usó su padre.

Tatis, quien debutó este 2026 con el conjunto dominicano en el Clásico, destacó que desde los ocho años soñó con jugar de forma profesional cuando jugó en el primer campo de béisbol en su natal San Pedro.

“Recuerdo el primer campo de béisbol de verdad en el que jugué en mi ciudad natal; tenía muchas piedras en el cuadro interior. Un montón de piedrecitas, pero también, en algunos lugares, piedras bastante grandes. Aun así, me deslizaba a segunda base. Siempre. Siempre jugaba con muchísima energía. Con muchísimo espíritu”, dijo.

Manifestó que tuvo la suerte de ver su sueño de cerca, al poder practicar con jugadores de la altura de Robinson Canó o ver a su papá deslizarse por las bases sonriente y la fanaticada enloquecida.

“Me decía a mí mismo: " Algún día seré yo”. Sabía que era afortunado de haber crecido con un amor tan profundo por el béisbol, y la única manera que conocía de honrar el juego era seguir jugando mejor, jugando con más intensidad y jugando con esa alegría y emoción que es difícil encontrar en cualquier otro lugar que no sean esos campos de béisbol de barrio en la República Dominicana”, señaló.

Ve el béisbol como algo más que deporte. Lo ve como la representación de dominicanidad, una forma de superar malos momentos y celebrar los buenos. “El béisbol es el ritmo de nuestras vidas”, sugiere.

Fernando Tatis Jr.Fuente externa

En el escrito responde a la pregunta que hacen muchos periodistas tras su participación que suma un par de jonrones y dominio del guante. “La respuesta es sencilla… viene de ustedes, de República Dominicana. Mi madre me transmitió alegría y energía; mi padre me inculcó respeto y perseverancia. Sin duda, mi país me formó como persona, tanto dentro como fuera del campo”.

Para “El bebo”, como es llamado por la fanaticada, representar al país en Clásico ha sacado a la luz lo que lo ha formado y experimenta sensaciones que nunca había sentido, pero aún sueña y piensa en los niños que, como él, también lo hacen en San Pedro, La Romana y Santo Domingo.

“Tengo muchas ganas de ver lo que la próxima generación aportará al béisbol. Cómo demostrarán una vez más que el trabajo duro y la determinación pueden hacer que todo sea posible. Y que los sueños aún se hacen realidad en el diamante”, destacó.

Finaliza diciendo que cada vez que sale al plato, lo hace llevando en su mente y corazón a los dominicanos que lo ven, jugando con la alegría cultivada de sus padres y su país, para así demostrarle al mundo de qué se trata el béisbol dominicano.

“Así que cuando me vean pisar el campo, sepan que juego para ustedes. Juego con la alegría que me ha dado mi país y la pasión que mi familia me ha transmitido. Juego para mostrarle al mundo de qué se trata realmente el béisbol dominicano Con todo mi corazón, Fernando Tatis Jr. #23”, concluye.