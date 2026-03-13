Estados Unidos elimina a Canadá y chocará con Dominicana en las semifinales

No cabía duda de que el equipo de Estados Unidos "conseguiría su pase" esta vez.

Tras un par de días turbulentos, marcados por una lamentable entrevista con el mánager Mark DeRosa en MLB Network y una dolorosa derrota ante la sorprendente Italia, el sueño americano en este Clásico Mundial de Béisbol sigue intacto.

Pero siguiendo el ejemplo de sus compatriotas del hockey que ganaron la medalla de oro olímpica, e impulsados por un vídeo motivacional del héroe del hockey Jack Hughes, los estadounidenses derrotaron a su vecino del norte en un partido en el que lideraron desde el principio y aseguraron la victoria hasta el final.

Logan Webb, con un total de 71 lanzamientos, marcó la pauta al lanzar 4 2/3 entradas sin permitir carreras, en las que solo concedió cuatro hits y una base por bolas, ponchando a cinco bateadores.

Y él había brindado apoyo de inmediato.

El equipo de Estados Unidos tenía dos corredores en posición de anotar contra el abridor canadiense Michael Soroka en la parte alta de la primera entrada, luego de la base por bolas de Bobby Witt Jr. y el doble de Aaron Judge con un out. El rodado de Kyle Schwarber hacia el lado derecho (la pelota, que salió disparada, rebotó fuera del guante del primera base Josh Naylor y cayó en el guante del segunda base Edouard Julien, lo que resultó en un inusual out de 3-4 en primera base) impulsó a Witt al plato y puso el marcador 1-0.

El equipo de Estados Unidos volvió a la carga con una contundente victoria por 5-3 sobre Canadá en los cuartos de final ante 38.054 aficionados el viernes por la noche en el Daikin Park, preparando así un esperado duelo de semifinales contra la República Dominicana el domingo por la noche en Miami. Será Paul Skenes contra una selección dominicana que ha causado sensación en este torneo.

Sorprendentemente, esta alineación estadounidense ha sido mucho más dócil en comparación. Y el cuerpo de lanzadores canadienses logró la difícil tarea de mantener la pelota dentro del campo.

En la tercera entrada, Estados Unidos se puso 3-0 arriba. Con corredores en primera y segunda y dos outs, Alex Bregman bateó un batazo flojo que el tercera base Abraham Toro atacó y fildeó antes de lanzar por encima de la cabeza de Naylor en primera. Bregman llegó a salvo a primera y ambos corredores anotaron.

Como Soroka no pudo completar la tercera entrada, Canadá tuvo que recurrir a un bullpen con muy pocos talentos de Grandes Ligas. Estados Unidos aprovechó la oportunidad en la sexta entrada. Con dos corredores en base, Brice Turang conectó un sencillo por el centro para impulsar a Roman Anthony. Luego, Pete Crow-Armstrong continuó con su excelente racha en este torneo al conectar un sencillo productor al jardín central para anotar a Cal Raleigh y poner el marcador 5-0.

Canadá finalmente anotó gracias a un sencillo productor de Tyler Black en la sexta entrada. Y después de que Gabe Speier reemplazara a Brad Keller en el montículo para los estadounidenses, un gran batazo del receptor canadiense Bo Naylor puso el marcador 5-3.

La situación se puso muy tensa en la séptima entrada, cuando Canadá tenía dos corredores en posición de anotar sin outs después de que un raro lanzamiento descontrolado se le escapara a Raleigh detrás del plato. Pero el relevista David Bednar se concentró y retiró a Josh Naylor con un elevado al cuadro interior antes de ponchar a Tyler O'Neill y Owen Caissie consecutivamente.

Con la octava entrada perfecta de Garrett Whitlock (1-2-3) y el relevista Mason Miller que puso fin al trabajo en la novena, el equipo de Estados Unidos abandonó el Daikin Park con su misión en Houston cumplida y un emocionante partido de semifinales por delante.