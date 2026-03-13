Dominicana, con jonrón de Wells, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Mundial

Anótenle otro triunfo arrollador al equipo dominicano y el mismo con ribetes históricos.

Por segunda vez en el Clásico Mundial de Béisbol, la República Dominicana culmina un partido por nocaut, esta vez con un jonrón de tres carreras disparado por Austin Wells, quien con su batazo ante Hyeong Jun So por el jardín derecho complementa el conectado por Juan Soto el pasado domingo frente a Países Bajos.

Wells con su bambinazo en el séptimo episodio trajo a Manny Machado y a Oneil Cruz al pentágono para que Dominicana dominara el choque por blanqueada 10-0 a Corea del Sur y de esta forma avanzar este viernes a las semifinales del Clásico Mundial, tras su éxito en los cuartos de finales.

El vuelacercas de Wells fue el número 14 para los dominicanos en el Clásico y con este empataron con México en cuanto a la producción de más cuadrangulares en un certamen con un total de 14, la cual establecieron en el 2009.

Esta vez, Cristopher Sánchez estuvo imparable en el box lanzando 5.0 entradas, sin permitir carrera, solo fue tocado con dos hits que fueron sencillo de Jahmai Jones y doblete de Hyum Min Ahn en el cuarto, episodio aunque luego del incogible de Jones se produjo una doble matanza.

En su gran labor, solo Ahn pudo pisarle la intermedia, apenas otorgó un boleto, abanicó a ocho. El zurdo recibió el ruidoso soporte ofensivo de sus compañeros, quienes dispararon 9 incogibles frente a 9 lanzadores de Corea.

El pitcher quien en Grandes Ligas acciona con los Filis, con sus ocho abanicados superó la cantidad lograda por Brayan Bello en su apertura del pasado miércoles frente a Israel. La brillante faena de Sánchez fue corroborada por Albert Abreu, quien lanzó dos episodios sin libertades

Tras su éxito, ahora Dominicana enfrentará en las semifinales al ganador entre Estados Unidos y Canadá, que jugaban su encuentro de cuartos de finales en el Daikin Park, de Houston.

Para los quisqueyanos es la tercera ocasión que avanzan a semifinales, lo hicieron en el 2006 cuando perdieron 3 por 1 ante Cuba, en el 2013 cuando conquistaron el torneo invicto y ahora. En el 2017 quedaron en quinto lugar, tras sucumbir ante Estados Unidos.

La ofensiva dominicana tuvo como puntos más sobresalientes a Wells con su jonrón de tres vueltas, quien lo hizo en el primer turno que agotaba, pues Agustín Ramírez fue quien inició detrás del pentágono.

Manny Machado y Junior Caminero dispararon dos incogibles cada uno, en tanto que Fernando Tatis Jr, remolcó dos vueltas.

Los quisqueyanos aseguraron su triunfo, tras marcar rally de tres y cuatro vueltas en el segundo y tercer actos y luego sellaron el mismo con el tablazo de Wells en el séptimo.

Las carreras

Tras ser dominados sin problemas por Hyun Jin Ryu en el primer acto, los dominicanos lo atacaron con fortaleza en el segundo y lo hicieron saltar del box,

Guerrero Jr. recibió boleto y luego de un out, Caminero disparó doblete a la raya del prado izquierdo que hizo anotar a Guerrero Jr., Julio Rodríguez trajo a Caminero con batazo al campocorto. La tercera de la entrada fue una combinación de boleto a Agustín Ramírez e imparables seguidos de Geraldo Perdomo y Tatis Jr, este último remolcador de la tercera del episodio.

En el tercero, los quisqueyanos enviaron a 10 hombres al pentágono, marcando cuatro vueltas, las dos primeras combinando imparables seguidos de Juan Soto, Vladdy Guerrero Jr., Machado y Caminero, todos sin siquiera realizar un out. Las otras dos mediante boletos a Tatis Jr y Ketel Marte con los sacos repletos.

En el séptimo, Wells conectó su vuelacercas de tres anotaciones.