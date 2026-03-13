Para los bateadores más altos, los árbitros robot darían consistencia a una difícil zona

Bryce Eldridge registró con 6 pies y 7 pulgadas (2,01 metros) “y un poco más”, según contó. Esa fue la medición del toletero para el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes de las Grandes Ligas.

Esa es una zona de strike enorme, pero al menos más definida para el novato de los Gigantes de San Francisco.

“Creo que me dijeron que soy el tipo más alto que han medido, en cuanto a jugadores de posición. Así que, por lo menos, tengo eso a mi favor. Así que tengo la zona más grande”, comentó Eldridge durante los entrenamientos de primavera.

Tras años de pruebas en las ligas menores, el sistema de árbitro-robot para revisar las decisiones de bola/strike se utilizará este año en partidos de temporada regular en las Grandes Ligas. Tal vez lo más importante en lo que respecta al cambio se refiere al tamaño, en relación con la zona de strike, para algunos de los jugadores más altos.

“Les tengo mucho respeto a los umpires y a lo que hacen detrás del plato. Así que por lo general me enorgullezco de no dejarlos en evidencia ni montar un show ni hacer nada de eso, porque tienen un trabajo difícil ahí atrás. Así que ya veremos”, comentó el toletero de los Yankees Aaron Judge. “Encontraré el momento adecuado para usarlo. Si son decisiones bastante escandalosas, creo que lo usaré”.

Judge, quien tiene la misma altura de Eldrige y que ve viene de ganar su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, sonó más entusiasmado por las posibilidades para Giancarlo Stanton, de 6,5 pies, su compañero de equipo en Nueva York.

“A él, durante toda su carrera, como que lo han perjudicado. Y ahora, además, esto lo cambia todo”, dijo Judge. “Él es muy de rutina: te cantan una mala, te cantan una buena, lo que sea, se trata de pasar página para llegar al siguiente lanzamiento. Bueno, ahora tienes 2 segundos para tratar de decidirte”.

Las zonas de strike varían según la estatura del jugador: el límite superior comienza en el 53,5% de la altura del bateador y el inferior en el 27% de la altura del bateador. La parte alta y la parte baja de la zona para los gigantes más grandes del béisbol —una lista que también incluye al jardinero central Oneil Cruz (6,7 pies) de los Piratas de Pittsburgh y al jardinero izquierdo James Wood (6,6 pies) de los Nacionales de Washington— han sido durante mucho tiempo dos áreas difíciles para los umpires.

Pero el sistema ABS ofrece la oportunidad de observarlo más de cerca.

Cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por partido. Un equipo conserva su impugnación si tiene éxito, de forma similar a las reglas de las revisiones de video. Un equipo que se quede sin impugnaciones en un juego empatado tras nueve entradas recibiría una impugnación adicional en cada entrada extra.

Solo el bateador, el lanzador o el receptor pueden impugnar una decisión, señalándolo con un toque al casco o a la gorra, y no se permite ayuda desde el dugout.

“Específicamente con Aaron Judge, creo que su zona es más alta que la de la mayoría, ¿no? Porque es más alto. Así que puedes recibir una en las rodillas que se siente como un strike normal, pero para él es baja”, indicó Carson Kelly, receptor de los Cachorros de Chicago. “Así que creo que es otro aspecto para los receptores: vamos a tener que entender quién está en el plato, cómo es la zona. O sea, si es una zona más pequeña, esa bola que podría sentirse como strike arriba, probablemente sea bola”.

Eldridge, de 21 años, quien pudo usar el ABS en las menores, dijo que cree que es algo excelente para el juego.

“Tuve una situación el año pasado en la que estábamos en la novena y perdíamos por dos, creo, y me ponché mirando. La impugné. Era bola, y pegué un jonrón en el siguiente lanzamiento o algo así para empatar”, relató. “El juego puede cambiar así de rápido con esto, así que está bastante bien”.