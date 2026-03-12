Towns anota 21 en triunfo de Knicks, Andersson García debuta con 6 puntos y 9 rebotes

Jalen Brunson anotó 28 puntos, Jordan Clarkson sumó 27 y los Knicks de Nueva York remontaron para vencer 134-117 al Jazz de Utah la noche del miércoles y cortar una racha de dos derrotas al hilo.

Brunson también aportó ocho asistencias y tres robos en un partido en el que los Knicks perdían 49-31 al inicio del segundo cuarto. OG Anunoby añadió 22 unidades, y Karl-Anthony Towns registró 21 tantos, siete rebotes y siete asistencias. Nueva York encestó 17 triples y lanzó para un 52% de campo.

Brice Sensabaugh lideró a Utah con 29 puntos. Ace Bailey agregó 21, y Keyonte George tuvo 14 y cinco asistencias antes de salir a mitad del tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial derecho. El dominicano Andersson García debutó en la liga con seis puntos, nueve rebotes, un bloqueo y una recuperación en 25 minutos de acción.

Utah encestó 11 de sus primeros 13 triples para tomar la ventaja temprana. Sensabaugh, Bailey y Kevin Love se combinaron para siete tiros de tres en los primeros 14 minutos. El Jazz terminó con 18 de 36 en encestes de larga distancia.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 45 puntos y los Clippers de Los Ángeles arrollaron el miércoles 153-128 a los Timberwolves de Minnesota para situarse por encima de la marca de .500, merced a su tercera victoria consecutiva y la sexta en siete partidos.

Los Clippers, octavos en la Conferencia Oeste con marca de 33-32 tras comenzar en 6-21, lograron su mayor total de puntos de la temporada. Aplastaron a Minnesota después de vencer a Nueva York la noche del lunes para abrir una estadía en casa de cinco partidos.

Leonard acertó 15 de 20 disparos de campo y 6 de 9 triples. Encestó 9 de 10 tiros libres.

Los Angeles convirtió 19 de 37 triples.

Bennedict Mathurin anotó 22 puntos por Los Angeles. El recién llegado a los Clippers, Darius Garland, sumó 21, al encestar cinco triples.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 36 puntos y Naz Reid aportó 18.

En Sacramento, LaMelo Ball anotó 20 de sus 30 puntos en la primera mitad y los Hornets de Charlotte derrotaron el miércoles 117-109 a los Kings de Sacramento.

Miles Bridges sumó 26 puntos y Charlotte ganó en Sacramento por primera vez en más de dos años. El destacado novato Kon Knueppel aportó 24 unidades y Brandon Miller anotó 20.

DeMar DeRozan anotó 39 tantos para los Kings y superó al miembro del Salón de la Fama Tim Duncan para colocarse en el 18º puesto de la lista histórica de anotación de la NBA, con 26.505 puntos.

Duncan, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, terminó con 26.496 puntos en 19 temporadas.

Ball encestó 10 de 22 tiros y convirtió seis triples. Capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias.

En Denver, Nikola Jokic consiguió 16 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes para su 25º triple-doble de la temporada, y los Nuggets de Denver apabullaron el miércoles 129-93 a los Rockets de Houston en un duelo entre conjuntos de la Conferencia Oeste.

Jamal Murray anotó 30 puntos por Denver, que tiene a su favor el criterio de desempate sobre los Rockets tras ganar la serie de la temporada por 3-1. Los Nuggets se colocaron a medio partido de Houston en la apretada clasificación de la Conferencia Oeste.

Fue la primera vez desde mediados de noviembre que Denver ganó con su quinteto titular de la noche inaugural completo. Los Nuggets habían perdido seis de 10 compromisos desde el receso del Juego de Estrellas, mientras el entrenador en jefe David Adelman actúa con cautela con las cargas de trabajo a medida que los jugadores regresan a la alineación.

Jokic completó el 187º triple-doble de su carrera con su 10º rebote cuando quedaban 4:14 minutos del tercer cuarto. Es la 15ª vez esta temporada que asegura un triple-doble antes del último cuarto.

En Nueva Orleans, Trey Murphy III anotó 28 puntos, Dejounte Murray sumó 27 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron 122-111 a los Raptors de Toronto la noche del miércoles, arruinando el regreso de Brandon Ingram a la ciudad donde jugó durante seis temporadas.

Murray tuvo su partido de mayor anotación desde su regreso tras una rotura del tendón de Aquiles derecho que lo dejó fuera de acción por más de un año. Zion Williamson añadió 19 unidades para los Pelicans, que han ganado siete de 10.

En su primer partido en Nueva Orleans desde que fue traspasado a Toronto en febrero del año pasado, Ingram terminó con 22 tantos. El veterano de 10 años en la NBA también superó los 11.000 puntos en su carrera.

Immanuel Quickley anotó 25 puntos por Toronto, que ha perdido seis de ocho. Esta derrota hizo caer a los Raptors del quinto al séptimo puesto en la Conferencia Este, a medio partido de Orlando y Miami.

En Orlando, Desmond Bane encestó un triple y dos tiros libres en los últimos 17,4 segundos para coronar una noche de 35 puntos y ayudar el miércoles a que el Magic de Orlando se impusiera 128-122 ante los Cavaliers de Cleveland.

Orlando resistió apenas al final y se apuntó su quinta victoria consecutiva.

Paolo Banchero sumó 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias por el Magic. Tristan da Silva anotó nueve de sus 23 puntos en el cuarto periodo.

James Harden registró 30 unidades y ocho asistencias por Cleveland. Donovan Mitchell añadió 25 puntos, al encestar un triple que acercó a los Cavaliers a dos tantos después de que Orlando ostentó una ventaja de 13 a mitad del cuarto periodo.

Bane respondió con un triple mientras caía fuera de la cancha con 17,4 segundos por jugar, y luego agregó dos tiros libres con ocho segundos restantes.

Tres triples de Keon Ellis, quien terminó con 20 puntos, impulsaron la reacción tardía de los Cavaliers.

Evan Mobley aportó 18 puntos y 13 rebotes por Cleveland. Los Cavs han perdido cinco de nueve compromisos tras ganar siete seguidos.