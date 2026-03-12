Algunos sucesos curiosos, los sorprendentes y el poder mostrado Por Dominicana en el clásico

La versión 2026 del Clásico Mundial nos ha presentado el poder de la selección Dominicana, los casos curiosos como el de el inspector eléctrico Ondřej Satoria y la sorpresa de los italianos venciendo a Estados Unidos.

Italia ganó su grupo invicto, puso en jaque la clasificación de USA, pues estos dependían de un triunfo italiano para avanzar o de un diferencial de carreras si ganaba México. Vinnie Pasquantino llevaba de 12-0 y coronó la victoria de su novena convirtiéndose en el primer jugador con tres jonrones en un juego en la historia del clásico.

Ondřej Satoria es un lanzador checo de 29 años. Su recta apenas alcanza las 80 millas y se hizo popular al ponchar a Shohei Ohtani en el 2023. El supervisor eléctrico que juega en la Liga Checa (el torneo dura unos tres meses entre mayo y julio) le tiró el martes 4.2 entradas en blanco a Japón. Al terminar su presentación fue ovacionado de pie por 42,340 nipones que abarrotaron como siempre el Tokio Dome.

Cristopher Sánchez es hasta hoy el único lanzador con cuatro ponches en una entrada, eso ocurrió en el primer episodio de su salida del viernes pasado. Nunca se había terminado un juego vía walk-off jonrón, ocurriendo dos veces el sábado y el domingo Juan Soto pegó cuadrangular en el séptimo para el primer walk-off y nocaut.

El adolescente de 17 años Joseph Contreras, hijo de José Contreras, un lanzador colegial, puso al jugador más poderoso del negocio, Aaron Judge, a batear para doble play en el partido entre Brasil y Estados Unidos. En ese mismo encuentro Lucas Ramírez, vástago de Manny Ramírez, en representación de los cariocas, se convirtió en el pelotero más joven del CMB (20 años) con dos jonrones en un encuentro.

Lo relativo a la situación de la selección de nuestra media isla ha sido completamente diferente al deprimente desempeño del 2023. Mucha gente tenía las dudas, sobre todo por la mala experiencia contra Países Bajos, mas desde la formación del equipo de asesores (Juan Marichal, Pedro Martínez, Adrian Beltré y David Ortiz) las cosas se percibían diferentes.

El talento puesto en el terreno de juego ha sido extraordinario, con unos cañoneros que no tiene nada que envidiarle a las grandes novenas como la de los Bombarderos Yankees de los años 20 o la Gran Maquinaria Roja de los 70 del siglo pasado. A la ofensiva demoledora y un relevo impecable, se suma al gran trabajo de Luis Severino y Bryan Bello, esperando que el mejor del grupo, Cristopher Sánchez, tenga la compostura y el comando de sus picheos para amarrar a Corea este viernes.

Concluyó la primera ronda con el poder dominicano, la sorpresa italiana y algunas curiosidades. Desde el viernes no hay segundo chance para nadie, pues cada juego es de muerte súbita, no se admiten errores ni premios de consolación. Así las cosas, confiamos en nuestros muchachos para levantar el trofeo de campeón mundial.