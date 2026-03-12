República Dominicana, sin margen de error, a tres pasos de la gloria

Tres golpes más y República Dominicana podría reclamar el puesto de Rey del Béisbol. Y sobre todo si en el camino puede superar a las potencias de Estados Unidos y Japón.

Pero, solo se ha dado el primer paso. El verdadero reto comienza este viernes a las 6:30 de la tarde en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami –que ha resultado ser un Quisqueya Juan Marichal en el estado de La Florida.

El “platano power” se verá las caras con Corea del Sur en un encuentro inédito para decidir el primer semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol que entra a su etapa de “muerte súbita”. El ganador avanza, el perdedor queda eliminado.

Cristopher Sánchez, estelar de los Filis de Filadelfia, es el lanzador abridor anunciado e intentará rebotar de una presentación por debajo de sus estándares en el primer partido del Grupo D frente a Nicaragua.

La arrolladora ofensiva y el relevo cerrado, además de una excelente defensa deberán seguir siendo la receta ganadora para los orientados por Albert Pujols que buscan su segundo título del certamen luego de la corona invicta en 2013.

Dominicana encabeza la justa en porcentaje de bateo (.313), jonrones (13), anotadas (41), remolcadas (40), bases por bolas recibidas (33), OBP (.458), Slugging (.672) y OPS (1.130). Corea conecta para .243/.333/.463/.796 con 28 anotadas, siete vuelacercas y 27 remolcadas, pero les bastó para quedar segundo en el Grupo C.

En el pitcheo, los dominicanos son colíderes en salvamentos con tres, cuartos en porcentaje de carreras limpias con 2.38, los rivales le batean para .187 (quinto mejor), han ponchado a 37 (sexto más alto) con 12 bases por bolas (quinto menor) y un WHIP de 1.03, cuarto mejor. La efectividad de Corea es del 4.50, es colíder en jonrones permitidos (9), pero solo le conectan para .226 con 35 ponches en 36 entradas.

Sí, la alineación dominicana está llena, preñada de Todos Estrellas de Grandes Ligas. Sí, Corea tiene un roster –con cinco excepciones que estuvieron en MLB en 2025- formada por jugadores de su liga KBO. Pero el deporte se llama béisbol.

El de la caja cuadrada y la pelota redonda. En el que no hay rival pequeño. En el que, un día, el pitcher menos efectivo lanza un “juegazo” y el bateador más débil, con el hit más corto, decide un campeonato.

Luego de Japón, Corea del Sur es el país asiático con más tradición en el béisbol. Subcampeón del Clásico Mundial en el 2009, semifinalista en el 2006, campeón del Premier 12 en 2015, oro olímpico en Beijing 2008 y bronce en Sidney 2000.

Su principal bateador en la primera fase fue el inicialista Bo Gyeong Moon, quien pegó para .538 (13-7) con dos dobles, dos jonrones y 11 carreras empujadas. El antesalista Shay Whitcomb dio dos vuelacercas y remolcó tres.