Mark DeRosa admite comentario “demasiado confiado” del Clásico Mundial

El mánager Mark DeRosa afirmó que su comentario prematuro sobre que Estados Unidos ya había asegurado su boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol antes de enfrentar a Italia fue solo una “declaración demasiado confiada” y reiteró el jueves que en ese momento sabía que nada estaba garantizado.

DeRosa hizo esa observación en el programa “Hot Stove” de MLB Network antes de la derrota 8-6 ante Italia el martes, que provocó que Estados Unidos perdiera el control de su destino en el Clásico. Estados Unidos aun así avanzó a un duelo de cuartos de final el viernes contra Canadá gracias a la victoria 9-1 de Italia sobre México el miércoles.

“Es simplemente una declaración demasiado confiada en ‘Hot Stove’, punto, se acabó. Y es culpa mía. Me sentía bien con dónde estábamos después de México”, señaló DeRosa.

DeRosa también habló del nuevo comienzo que tiene ahora el equipo repleto de estrellas de Estados Unidos, ya que su derrota ante Italia no resultó fatal para sus aspiraciones al título.

“Sin duda, una nueva oportunidad para los muchachos. Yo nos puse en una situación difícil. Hay que reconocerle a Vinnie Pasquantino y a Italia, de verdad. Entramos a ese juego con demasiada confianza y recibimos un enorme llamado de atención”, comentó.

El comentario de DeRosa antes del juego contra Italia generó mucho escrutinio tras esa derrota, particularmente porque había dejado fuera de su alineación titular a los habituales titulares Bryce Harper, Cal Raleigh, Alex Bregman, Brice Turang y Byron Buxton. Estados Unidos necesitaba vencer a Italia para garantizar un lugar en los cuartos de final. La derrota lo dejó sujeto a una serie de desempates, a la espera del resultado del juego Italia-México del miércoles.

Explicó esas decisiones el jueves. DeRosa dijo que quería darle titularidades a Ernie Clement y Paul Goldschmidt porque podrían terminar desempeñando papeles importantes saliendo desde la banca en algún momento. También señaló que estaba limitado en qué lanzadores podía utilizar debido a las restricciones establecidas por los equipos de MLB, que por lo general controla cuántos pitcheos deben realizar sus lanzadores en el Clásico por preocupaciones de lesiones.

“Cuando miré la alineación, me sentí confiado al entrar — en resumen. Quiero decir, también lo veo desde la perspectiva de un jugador. Por ejemplo, Bryce Harper estaba batallando un poco. Permitimos que (Harper) trabaje con Sean Casey, Matt Holliday, quizá algo haga clic. Y lo volvemos a meter para que arranque”, dijo DeRosa.

DeRosa también había mencionado antes de los partidos del martes que algunos de los jugadores de Estados Unidos estaban “arrastrando los pies”. Los autobuses del equipo habían salido más tarde de lo habitual después de una victoria el lunes por la noche sobre México, ya que los jugadores se quedaron en el vestuario celebrando el triunfo.

“Miren, nosotros pasando el rato en un clubhouse es todo lo que siempre soñé con crear. Tienes que aceptar eso súper rápido e intentar crear un equipo. Que esos jugadores invitaran a los coaches y que pasáramos tiempo juntos y disfrutáramos una gran victoria que no habíamos tenido en 20 años fue algo que, miré alrededor del cuarto y fue súper especial para mí”, expresó DeRosa.

“No perdimos de vista el hecho de que teníamos que salir y jugar bien contra Italia. Ellos jugaron un partidazo. Nos golpearon en la boca temprano. Se fueron arriba por mucho. Entramos a ese juego preparados para ganarlo. Creo que hay un par de narrativas falsas por ahí. Pero no, yo tenía muy claro que teníamos que ganar ese juego con base en todos los escenarios que podían darse”, agregó.

Estados Unidos hizo algunas modificaciones en su cuerpo de lanzadores tras la fase de grupos y encarar los cuartos de final.

El zurdo Tim Hill y los derechos Will Vest y Tyler Rogers entran en lugar de Tarik Skubal (dos veces ganador del Cy Young), Michael Wacha y Ryan Yarbrough. DeRosa dijo que el zurdo Matthew Boyd también dejó el equipo para regresar al campamento de entrenamiento de primavera de los Cachorros de Chicago.

“Y lo entiendo completamente. Hay mucha presión de los clubes de origen para que estos muchachos se pongan a punto para el inicio de la temporada”, dijo DeRosa.

“Si va a ser el abridor del día inaugural para los Cachorros, teníamos que garantizarle entradas — ahora el juego tiene que dictarlo. La fase de grupos es un animal diferente. Intentar abrirnos paso en ella desde el punto de vista del pitcheo, ahora ya no hay margen”, apuntó.