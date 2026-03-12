Kelvin Cruz, Roberto Rojas y Luisín Mejía se suman al entusiasmo de la diáspora en el LoanDepot Park

E l rugido de la fanaticada dominicana vuelve a sentirse con fuerza en el LoanDepot Park, donde la selección quisqueyana disputa importantes compromisos dentro del Clásico Mundial de Béisbol. En las gradas del estadio no solo se percibe el entusiasmo de miles de fanáticos, sino también la presencia de destacadas figuras del ámbito deportivo, del gobierno y comunitario que han viajado para respaldar al conjunto dominicano.

Entre ellos se encuentran el ministro de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz; el empresario y líder comunitario Roberto Rojas; y el influyente dirigente deportivo Luisín Mejía. Los tres coincidieron en el estadio para mostrar su apoyo a un equipo dominicano que continúa su recorrido en el torneo con grandes expectativas.

La selección de la República Dominicana ha comenzado su participación en el Clásico Mundial de Béisbol de la manera más contundente posible: con dos victorias aplastantes que han encendido el entusiasmo de la fanaticada y reafirmado el poder del béisbol dominicano en el escenario internacional.

Con marca perfecta de 3-0 en el inicio del torneo, el conjunto quisqueyano ha demostrado profundidad en su alineación, dominio desde el montículo y una ofensiva explosiva que ha castigado sin piedad a sus rivales. Desde el primer partido quedó claro que el equipo llegó al torneo con una misión clara: competir por el campeonato.

La presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, representa el respaldo oficial del gobierno dominicano a la selección nacional que compite en el escenario internacional.

Cruz ha mantenido una agenda activa de apoyo a las distintas disciplinas deportivas del país, con énfasis en el fortalecimiento de las estructuras competitivas y en la proyección internacional de los atletas dominicanos. Su visita al estadio refleja el compromiso institucional con una selección que simboliza el orgullo deportivo de la nación.

Para el funcionario, el Clásico Mundial no solo es un torneo de béisbol, sino también una plataforma donde la República Dominicana reafirma su condición de potencia mundial en este deporte.

También presente en el estadio se encuentra Roberto Rojas, empresario, deportista y líder comunitario ampliamente reconocido en la comunidad dominicana de Nueva York.

Rojas preside la Fundación Solución Nacional (SOLN), entidad que desarrolla programas de ayuda social tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana. A través de esta organización ha impulsado múltiples iniciativas solidarias que benefician a comunidades vulnerables.

Su apoyo al deporte ha sido constante. Durante años ha donado uniformes, útiles deportivos y patrocinio a equipos y ligas comunitarias, contribuyendo al desarrollo de jóvenes atletas dominicanos.

Rojas también tuvo un papel destacado como presidente de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte celebrados en Nueva York, evento que reunió a atletas dominicanos en la diáspora y que contó con la participación de autoridades deportivas del país.

Otra figura presente en el LoanDepot Park es Luisín Mejía, uno de los dirigentes deportivos dominicanos con mayor reconocimiento internacional.

Mejía es presidente de Centro Caribe Sports (antigua ODECABE) y vicepresidente de la World Baseball Softball Confederation, organismo rector del béisbol y el sóftbol a nivel global.

Además, forma parte de comisiones estratégicas del Comité Olímpico Internacional, donde trabaja en iniciativas relacionadas con la promoción del deporte, la equidad y el desarrollo social a través de la actividad deportiva.

Su presencia en el estadio simboliza el respaldo institucional del movimiento deportivo internacional a una selección dominicana que sigue siendo referente mundial en el béisbol.

Mientras Kelvin Cruz, Roberto Rojas y Luisín Mejía apoyan desde las gradas, el equipo dominicano continúa su participación en el Clásico Mundial con el objetivo de avanzar en el torneo y reafirmar su prestigio en el béisbol internacional.

El entusiasmo de la diáspora dominicana, especialmente en ciudades como Miami y Nueva York, ha convertido cada partido en una auténtica fiesta tricolor.

En el Clásico Mundial, la República Dominicana no solo compite con talento dentro del terreno de juego, sino también con el respaldo de líderes, instituciones y miles de fanáticos que, dentro y fuera del país, viven cada lanzamiento como una expresión de orgullo nacional.