Jochy Sánchez buscará la presidencia de las Águilas Cibaeñas

Será en junio próximo cuando las Águilas Cibaeñas celebren la elección de un nuevo consejo directivo y eventualmente un nuevo presidente.

El actual titular, Víctor García Sued, cumplirá en tal fecha su cuarto período seguido, todos de un año, pues las Águilas es el único equipo de la Lidom que, por estatutos, escoge una directiva por una sola temporada.

En los cuatro años de García Sued, las Águilas han fallado en asistir a la serie final, por lo que sus 22 títulos de por vida se mantienen estáticos.

Jochy Sánchez, de 67 años de edad y de lafamilia Sánchez Correa, ha anunciado ya su disposición de aspirar al cargo de presidente y lo hace con mucho entusiasmo y determinación.

“Quiero informar que hemos decidido aspirar a la presidencia de las Águilas. Es un deseo de mi familia de un grupo significativo de accionistas apoyarme en este nuevo reto de mi vida”, dice un correo enviado por Jochy a Listín Diario.

Jochy, quien es músico, es hijo de Juan Bautista Sànchez Correa (f), presidente Ad Vitam de las Águilas, hermano de Luichy, Carlos y Juanchy Sánchez (f), este último comercializador del equipo durante más de una década.

Hace varios años Jochy fue viceministro del Ministerio de Cultura durante uno de los gobiernos de Danilo Medina.

El año pasado, se mantuvo varios meses aspirando a la presidencia, aunque retiró su intención antes del evento alegando que alguien importante lo había traicionado.

“Con la ayuda de Dios pretendemos rescatar los mejores valores que siempre acompañaron a nuestra franquicia desde su fundación”, dice su nota.

Durante tres años fue secretario del consejo directivo del tradicional conjunto de Santiago de los Caballeros y en otros tres fue tesorero.

Tiene una presencia aguilucha desde niño, llevado por su padre, y un amplio currículo musical como interprete y productor. Toca varios instrumentos, incluyendo violin y piano.