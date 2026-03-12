Dominio Dominicano en ronda clasificatoria del Clásico

El equipo de República Dominicana mostró poderío ofensivo, excelente pitcheo y química sin igual para dominar la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Luego de vencer con facilidad a los rivales más débiles de su grupo, los nuestros utilizaron cuatro cuadrangulares para derrotar a Venezuela 7-5 el pasado miércoles, manteniendo su invicto luego de cuatro presentaciones.

En el aspecto ofensivo, tenemos los mejores promedios: .313/.458/.672 con un OPS de 1.130. Los bates dominicanos necesitan dos cuadrangulares hoy para establecer una nueva marca del evento con 15, han promediado poco más de 10 carreras anotadas por encuentro y tienen una superba proporción de 33 bases por bolas contra apenas 23 ponches recibidos.

El bateo situacional ha sido una gran fortaleza, con un promedio de .375 con corredores en posición de anotar. De los 13 cuadrangulares, nueve han sido con corredores en las bases.

Fernando Tatis Jr. se dedicó a llegar a base y preparar la mesa en los dos primeros partidos, poniéndose en circulación en siete ocasiones y anotando cuatro veces. En los dos partidos más recientes, le han llegado turnos con hombres en espera de remolque y ha respondido con creces, con un “Grand Slam” frente a Israel y otro de tres carreras frente a Venezuela. En total promedia .462/.611/.923 con dos jonrones, nueve impulsadas y seis anotadas.

Juan Soto suma dos cuadrangulares para empatar el récord de jugadores dominicanos en el evento con cuatro y tiene OPS de 1.233. También han brillado Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Oneil Cruz, entre otros.

El capitán Manny Machado ha montado un espectáculo defensivo a lo largo del evento.

¿Y qué decir del bullpen? El relevo dominicano ha trabajado 20.2 entradas, permitiendo apenas ocho hits y una carrera limpia, mostrando una efectividad de 0.44. Esa actuación nos trae a la memoria el trabajo realizado por los relevistas en el equipo de 2013 que resultó campeón del evento.

Es importante resaltar el dominio de los iniciadores Luis Severino y Brayan Bello, quienes se combinaron para lanzar nueve entradas de dos carreras con 12 ponches sin boletos en los enfrentamientos segundo y tercero del equipo dominicano.

El PCL colectivo es un excelente 2.38, cuarto mejor detrás de Puerto Rico, Canadá y Japón. Los seis equipos que lideran el pitcheo del clásico están entre los ocho que iniciarán hoy la competencia en cuartos de finales, subrayando una vez más la importancia de un cuerpo monticular efectivo.

Con la primera parte de la misión superada con altas calificaciones, enfrentamos hoy en Corea buscando dar un paso más hacia la conquista de la corona.