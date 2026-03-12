¿Cuánto dinero ha ganado RD hasta ahora?

Los peloteros dominicanos aún no están conformes con las victorias logradas en el Clásico Mundial, pero sus carteras ya están contentas.

El objetivo de ganar el campeonato mundial todavía no se ha concretado. Sin embargo, el equipo de República Dominicana ya ha acumulado una cifra importante por participar en el evento y, además, por haber clasificado a los cuartos de final.

En solo ocho días de competencia, la selección dominicana suma 1 millón, 750,000 mil dólares. Esa cifra podría aumentar si el “Plátano Power” continúa avanzando en el torneo.

Todas las selecciones que participan en el torneo de béisbol reciben 750 mil dólares por simple participación. Anteriormente, esa contribución era de apenas 300 mil dólares.

Por avanzar a los cuartos de final, Dominicana ha recibido un millón de dólares adicionales.

Además, si avanza a las semifinales sumarán otros 1,250,000 dólares, si llega hasta la final recibirá la misma cantidad que en la fase anterior (1.25 millones). Estas cifras son válidas para todos los países.

El equipo que logre consagrarse como el mejor del mundo será premiado con 2 millones, 500,000 mil dólares adicionales, lo que incrementará el premio final en aproximadamente un 67 %.

Todo lo que consiga el equipo ganador debe ser repartido entre los jugadores y la federación del país en partes iguales, recibiendo cada parte el 50 % del monto total.

En total, el evento destinará la friolera de 37.5 millones de dólares para ser repartidos entre los países participantes en el certamen, con mayores ingresos para las selecciones que vayan avanzando en las diferentes etapas.

La mayor parte del monto destinado a la federación deberá ser utilizada para fortalecer y desarrollar las categorías menores del béisbol.

El manejador

Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, sería el encargo junto a su comité ejecutivo, de colocar esos recursos en bien del béisbol nacional.