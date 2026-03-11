Pasquantino pega tres cuadrangulares e Italia deja fuera a México

En una noche de dolor en Houston, México sufrió este miércoles una rotunda derrota 9-1 ante Italia que lo eliminó del Clásico Mundial de béisbol y además permitió el pase de Estados Unidos a los cuartos de final.

Vinnie Pasquantino fue el gran verdugo del Tri, al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en un partido en las dos décadas de historia del torneo.

México finalizó en el tercer lugar del Grupo B, con un registro de dos victorias y dos derrotas.

Italia fue la sorprendente ganadora del grupo, con un inmaculado balance de 4-0, y Estados Unidos (3-1) se quedó con el segundo boleto gracias a la derrota mexicana.

El Team USA chocará en cuartos contra Canadá, líder de la llave A, e Italia contra Puerto Rico.

Pasquantino abrió el marcador con un jonrón solitario en la segunda entrada que pasó por encima del guante del jardinero derecho mexicano Jarren Durán y se coló en las gradas del jardín derecho. Fue el primer hit de Pasquantino en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El primera base italiano conectó su segundo jonrón en la sexta entrada, cuando el jonrón solitario de Pasquantino le dio al club una ventaja imponente de 6-0.

Puso el broche de oro a su histórica noche con un tercer jonrón en la octava entrada contra el zurdo Robert García.