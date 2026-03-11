Junior Caminero, el “Aguatero” que se roba los corazones en el Clásico Mundial de Béisbol

Quien en un momento expresó que vendría hasta como “aguatero” al Clásico Mundial, hoy su camiseta es una de las más vendidas y con su talento se ha insertado en los corazones de los miles de parciales dominicanos que paso a paso siguen el evento.

Junior Caminero, de apenas 21 años, y exhibiendo el número 13 en la espalda, es ya amado por quienes observan su producción y lo mejor de todo es ser una de las principales armas con la que cuenta el plantel dominicano para levantar el trofeo de campeón.

Y no es para menos, pues aunque no ha actuado en el campo, su bate es ruidoso y lo convierte en parte importante de esa poderosa alineación que presenta una escuadra quisqueyana que ingresó al partido de este miércoles con average de .319 (91-29), que incluye 34 anotadas, nueve jonrones, 5 dobletes y un OPS de 1,180, el mejor del Clásico.

En el renglón personal, suma dos de los 9 bambinazos que Dominicana tenía antes del juego del miércoles ante Venezuela, registra 5 producidas y su OPS es de 1,500. Su average es de .400 (10-4).

“Me lo estoy disfrutando a plenitud, dije hace varios meses que quería estar aquí hasta como aguatero y es algo que quedará grabado en mi vida para siempre”, expresó el gran proyecto de los Rays a varios periodistas que lo abordaron.

Su rostro denota en lo inmediato todo el fervor que siente por ser un integrante más del equipo, jugar por primera vez al lado de Manny Machado, si ídolo de la niñez y quien le otorgó la camiseta 13 que usa para que Caminero la vistiera es otro hecho que queda grabado en su vida.

Entre camisetas más vendidas

Precisamente esa chaqueta es una de las más buscadas y vendidas en las tiendas del Loan Depot Park, según lo revelan los números arrojados por Fanatics, el emporio que tiene los derechos de ventas de mercancías de los equipos que actúan en el Clásico Mundial.

Según las estadísticas los artículos de Caminero se han agotados en todos los sizes, desde small, hasta los de 3 y 4 XL. “Simplemente es un jugador impresionante”, externó la pareja de esposos dominicanos Rafael y Elba Trinidad, ambos luciendo camisetas de Caminero y quienes fueron cuestionados por Listín Diario.

Pero no son solo ellos, inmortales como Adrián Beltré y David Ortíz se han referidos en términos elogiosos hacia él, también futuros miembros de ese club, como Machado y el dirigente Albert Pujols no se cansan de manifestar el talento que posee el pelotero que ya disparó 45 jonrones en la gran carpa y que asiste a su segundo año completo con los Rays.

“Ese joven tiene un talento increíble, espero que Dios continúe bendiciéndolo y brindándole esa gran capacidad que tienes para el juego”, expresó el bateador de 703 vuelacercas.

Caminero disfruta tanto el estar entre esas estrellas del juego, lo vive como un gran sueño, hecho que se refleja desde que ingresa al dugout.

Su familia también asiste al estadio, incluso hasta con su pequeña bebe de unos meses.

Caminero exhibe su talento, se muestra encantado con ser parte del equipo y pudiera ser parte de la historia si al final se logra levantar otro trofeo mundial.