Asociación Internacional desafilia a la Federación Dominicana de Surfing

La Asociación Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en inglés) desafilió a la Federación Dominicana de Surf (FEDOSURF ), suspendida en 2023 por el Comité Olímpico Dominicano (COD) debido a la crisis institucional interna que le afectaba y que trascendió a la opinión pública.

La decisión le fue comunicada el pasado lunes a Marcos Díaz, posesionado en enero pasado por el COD al frente de la comisión que “dirige en el marco técnico-administrativo a los atletas” con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para realizarse del 24 de julio al ocho de agosto de este año.

“En su reciente reunión, el Comité Ejecutivo de la ISA resolvió suspende a la federación miembro existente de la ISA en la República Dominicana, la Federación Dominicana de Surf (FEDOSURF), de conformidad con el Capítulo 1, Sección XIII del Reglamento de la ISA”, informa la comunicación firmada por el presidente de ese organismo, Fernando Aguerre.

Marcos Díaz preside la comisión interina que asumió la dirección de la Federación de Surfing.

“Hasta que una nueva federación miembro sea identificada y formalmente reconocida por la ISA, la comisión interina designada por el Comité Olímpico Dominicano queda autorizada para seleccionar los equipos nacionales que representarán a la República Dominicana en los Campeonatos Mundiales de la ISA de 2026”, señala el connotado dirigente argentino, considerado el padre del surfing moderno.

La entidad madre del apasionante deporte recomendó a la comisión que dirige Díaz -- junto a Mario Viñas, Amaury José Pla y Radhames Kalaf—recomendar, identificar y proponer una nueva federación del país a más tardar el 31 de diciembre de este año que llene los requisitos necesarios para ser miembro de la ISA.

“Solicitamos que su comisión trabaje con el Departamento de Membresía y Desarrollo de la ISA para presentar los documentos de solicitud de la nueva federación, y que proporcione al Comité Ejecutivo de la ISA una actualización del progreso de este proceso antes del 30 de junio de 2026”, sugiere Aguerre, quien preside la misma desde 1994.

“Esperamos recibir su informe de progreso y trabajar estrechamente con ustedes para asegurar el continuo desarrollo y la representación del surf en la República Dominicana. Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta durante este proceso", agregó.

Además de la Federación de Surfing, que encabezaba Néstor Puente, la asamblea del COD suspendió el mismo día a la de Esgrima, Pentatlón Moderno y Tiro de Precisión.