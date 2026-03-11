Alineaciones de RD y Venezuela para el partido que decide el líder del grupo D

La República Dominicana tendrá esta noche ante el esperado partido contra Venezuela la alineación que el dirigente Luis Pujols ha utilizado en tres de las cuatro fechas en que ha visto acción en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ambos equipos llegan al último juego de la fase de grupo, previsto para iniciar a las ocho de la noche, con un inmaculado registro de 3-0 y con su fanaticada ansiosa porque llegue la hora de enfrentar a su gran rival.

Omar López, manager del representativo de la Patria de Bolívar, en tanto, incluyó en la misma por segundo encuentro consecutivo al talentoso jardinero Jackson Chourrio, quien hoy está celebrando su cumpleaños número 22.

Sandy Alcántara, quien en la pasada edición del clásico (2023) sufrió la única derrota que ha tenido Dominicana ante Venezuela, fue seleccionado por Pujols para el choque que definirá el ganador del Grupo D, que se escenifica en el loan Deport Park, de Miami.

“No lo veo como una venganza”, aclaró Alcántara cuando se le preguntó sobre el particulara. “Este es un torneo muy corto. Perdimos el Clásico anterior. Hicimos lo mejor que pudimos, pero no pudimos tener éxito. El miércoles podremos salir al campo y luchar desde el primer lanzamiento, y que gane el mejor equipo”.

El veterano zurdo Eduardo Rodríguez, en tanto, subirá al montículo por la escuadra vinotinto.

Alineación dominicana

1. Fernando Tatis Jr. RF

2. Ketel Marte 2B

3. Juan Soto LF

4. Vladimir Guerrero Jr. 1B

5. Manny Machado 3B

6. Junior Caminero DH

7. Julio Rodríguez CF

8. Austin Wells C

9. Geraldo Perdomo SS

Alineación venezolana

1-Ronald Acuña Jr. RF

2-Maikel García 3B

3-Luis Arráez 2B

4-Wilson Contreras 1B

5-Salvador Pérez BD

6-William Contreras C

7-Wilyer Abreu RF

8- Ezequiel Tovar SS

9-Jackson Chourrio CF