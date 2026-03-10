Venezuela contra Dominicana este miércoles a las 8:00 p.m. en el Clásico Mundial

Lo bueno y el más anhelado film en el Pool D del Clásico Mundial de Béisbol acaba de llegar.

La espera solo ha incrementado la rivalidad que, al menos entre sus seguidores, existe entre Dominicana y Venezuela, las dos principales potencias latinas en béisbol.

Por un lado, los parciales quisqueyanos vociferan “Queremos a Venezuela”, hecho que se ha producido luego de cada uno de sus tres triunfos, y en el otro extremo los chamos ripostan con el “Queremos a los Domis”.

Esto se ha producido una y otra vez, es el grito de guerra de los parciales, quienes con tambores, guíras y otros instrumentos musicales ensordecen los pasillos de un Loan Depot Park que normalmente para la época permanece en tranquilidad.

Pero, tras ambos avasallar a sus rivales en cada uno de sus tres compromisos ha llegado el momento de que se vean cara a cara y definir el campeón del grupo, que tendría como principal premio obviar a Japón, tres veces monarcas del Clásico Mundial, hecho que se produciría al menos en los cuartos de finales.

Esta noche a las 8:00 es esa gran cita, con un plantel dominicano que ha castigado con fortaleza a sus rivales, a los cuales ha sobre anotado 34-5, conectando nueve jonrones y un pitcheo que exhibe efectividad de 1.88 , en que su relevo no ha aceptado vueltas. Un nocaut forma parte de los éxitos de los dominicanos.

Los venezolanos, aunque un poco menos ofensivos, no se quedan detrás ganando con facilidad sus tres choques, en que han aventajado 21 por 5 a sus oponentes, con un pitcheo que también ha lucido por encima del nivel, con 1.33 de efectividad, la segunda mejor del evento.

Pero ya no más espera, el Pool D cerrará con este añorado choque de trenes, encuentro en el que se espera un récord de asistencia en este parque, al menos en compromisos celebrados dentro de Clásico Mundial.

Precisamente en el 2023 ambos clubes se las ingeniaron para que 35,890 fanáticos asistan al estadio al choque. Ya en los tres encuentros los dominicanos han llevado 90 mil seguidores al parque, mientras que la cuenta de su rival se asemeja a los 70 mil. Venezuela salió por la puerta grande en ese juego 5-1 efectuado el 11 de marzo.

El mismo lanzador, al que atacaron en esa fecha, Sandy Alcántara subirá al box por Dominicana y tendrá como rival a Eduardo Rodríguez, zurdo, quien tuvo 9-9 y 5.02 con los D-Backs en el 2025.

Ambos tienen mucho de todo, los quisqueyanos llegan con sus fuerte ofensiva, que domina con amplitud en jonrones con 9, anotadas 34 y average con .319 (91-29), pero Venezuela no se queda atrás y posee los jugadores para buscar anotarle carrera a un relevo que apenas ha aceptado 5 vueltas en 27 actos.

la historia favorece a dominicana

El de este miércoles será el sexto enfrentamiento entre ambos, en las anteriores cinco los caribeños dominan 4-1, siendo el único éxito de Venezuela en el 2023, tras ganar 5-1.

En cambio, los dominicanos triunfaron en el primer partido en el 2006 con marcador de 11-5, contando con dos jonrones cada uno de David Ortiz y Adrian Beltré. Luego triunfaron 2-1 el mismo año.

No se enfrentaron en el 2009, pero en el 13, los quisqueyanos volvieron a servirse con la “cuchara grande” tras ganar 9-3, con tres remolcadas para Robinson Canó, quien se fue de 5-3, en tanto José Reyes bateó de 5-4.

En el 2017 lo blanquearon 3-0, tras el pitcheo de Edinson Vólquez, quien laboró 4.1 de actos, sin vueltas y solo 4 hit, jonrón de Gregory Polanco y otras remolcadas por Canó y Nelson Cruz. En cada partido la asistencia ha ido en ascenso.

La de este miércoles no será la excepción y desde ya se esperan grandes expectativas y emociones en lo que se espera será un choque de trenes.