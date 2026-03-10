Japón eleva su invicto a 4-0 con una victoria sobre Chequia, Murakami da grand slam

Durante las primeras siete entradas del partido del martes entre Chequia y Japón, parecía que podríamos presenciar una de las mayores sorpresas en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Los claros desfavorecidos mantuvieron sin anotar a los campeones vigentes hasta el octavo asalto en el Tokyo Dome, algo que no se había hecho con el equipo japonés en el torneo desde 2013.

Sin embargo, Japón rompió la ventaja en la parte baja de la octava, destacando un grand slam del bateador de los White Sox, Munetaka Murakami, camino a una victoria por 9-0, lo que les dio un récord de 4-0 en la fase de grupos. Ese grand slam fue el quinto en el torneo, superando la marca de la edición de 2023. Los otros fueron de Shohei Ohtani, Bo Gyeong Moon de Corea, Fernando Tatis Jr. para la República Dominicana y Stuart Fairchild para China Taipéi.

Había poco en juego en esta final del Grupo C. Chequia (0-4) ya había sido eliminada del Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Japón podría empezar a mirar hacia los cuartos de final. Pero incluso en una causa perdida, lo que ocurrió en Tokio no será pronto olvidado por nadie del lado checo ni por sus seguidores.

Tras ser superados 30-5 en sus tres primeros partidos de Clásicos, Chequia silenció la alineación japonesa durante la mayor parte de la noche. Con Ohtani y Seiya Suzuki descansando, la ofensiva japonesa no pudo hacer nada contra el abridor checo Ondřej Satoria. El diestro, que apenas alcanza las 80 millas por hora en el radar y se convirtió en una celebridad en Japón tras ponchar a Ohtani en el 2023, registró tres ponches en 4 2/3 entradas sin permitir carreras. Eso incluyó un ponche al tercera base de los Blue Jays, Kazuma Okamoto, en la segunda entrada.

Satoria, que ha dicho que este será su último partido con la selección checa, fue recibido con aplausos de la afición del Tokyo Dome y abrazos de sus compañeros cuando fue relevado en el quinto. Mientras se dirigía al banquillo, Satoria se aseguró de detenerse y mirar alrededor del Tokyo Dome para poder empaparse de ese momento.

Fue reemplazado por Michal Kovala, quien dejó a un corredor en tercera base en la séptima para mantener el partido sin carreras. Japón estaba coqueteando con su primera derrota en Tokio desde la derrota del 9 de marzo de 2009 ante Corea. Ya se había mantenido sin anotar durante siete entradas por primera vez en partidos desde la derrota del 17 de marzo de 2013 ante Puerto Rico.

Los aspirantes al título finalmente se pusieron en marcha en la octava, usando jonrones de Ukyo Shuto y Murakami para anotar nueve carreras. Antes de su último turno al bate de la noche, Murakami había bateado de 14-2 con cuatro ponches. Pero bateó un lanzamiento del zurdo checo Ryan Johnson, enviándolo a unos 425 pies hacia las gradas del jardín central.

Cuatro lanzadores japoneses —Hiroto Takahashi, Hiroya Miyagi, Yumeto Kanemaru y Koki Kitayama— sumaron 14 ponches y solo permitieron dos hits en el partido sin permitir carreras.

Pero la historia del partido fue la lucha mostrada por parte de la Chequia. Tras registrar el último out, Satoria volvió al campo y recibió una ovación de pie de los más de 42.000 asistentes.

Japón jugará el próximo partido el sábado en el estadio LoanDepot de Miami. Ese enfrentamiento de cuartos de final será contra el perdedor del partido del Grupo D del miércoles entre República Dominicana y Venezuela, ambos con un balance de 3-0.