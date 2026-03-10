Felipe Payano valora en el Clásico la dominicanidad de Marichal, Pedro, David y Beltré

Los Inmortales de Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortíz, Pedro Martínez y Adrián Beltré, sostuvieron un bonito encuentro de amigos con el exministro de Deportes (2004-2012), Felipe- Jay- Payano, luego del partido que la República Dominicana venció 10-1 a Israel, en el Clásico Mundial de Béisbol.

En esa reunión, donde primó la dominicanidad, el orgullo patrio y la camaradería, Payano recordó aquellos años de gloria de David Ortíz, Pedro Martínez y Adrián Beltré con Boston y Texas, en las grandes ligas donde se convirtieron y hoy son “grandes embajadores dominicanos a nivel mundial”.

“Para mi es un verdadero honor y orgullo compartir vivencias, anécdotas y experiencias con estas tres leyendas del beisbol de la República Dominicana y de las grandes ligas, quienes son asesores del equipo dominicano en el Clásico Mundial, junto a don Juan Marichal, además, que los cuatro son Inmortales del Deporte Dominicano”, afirmó Payano, quien fue Selección Nacional de Baloncesto en décadas pasadas.

Expuso que siempre les brindó apoyo moral a cada uno de ellos y de muchos peloteros de grandes ligas, de la NBA y de otros deportes, cuando fue titular de Deportes de la República Dominicana, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández donde el programa PARNI fue la “gran programa que revolucionó el apoyo a los deportistas dominicanos” que nació en 1998.